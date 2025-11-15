Mennyit ér a magyar gazdaságnak egy amerikai „nagy testvér”? – Palóc André volt a Reakció vendége

Százmilliárd forinttal „fejelte” meg a kormány az élénkítő programot
Megemelte a kormány a Demján Sándor Exportösztönző Hitelprogram keretét.
A Trump–Orbán találkozó után látványosan stabilizálódott a forint, és ezzel a magyar gazdaság egész dinamikája megváltozott. Palóc André szerint az amerikai jelenlét nem gesztus, hanem valós pénzügyi tényező, amely azonnal megjelenik a piacokon.
A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője Kacsoh Dániellel beszélgetve arról beszélt, hogy az Egyesült Államok bevonódása új keretet adott a magyar gazdasági mozgásoknak.
A műsor érinti a bankok 1634 milliárdos profitját, a szektorra érkező új terheket, a rezsivédelem és az embargómentesség hatását, valamint azt is, hogyan ütköznek a Tisza Párt gazdasági állításai a valós piaci adatokkal.
