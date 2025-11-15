Ft
11. 15.
szombat
Mennyit ér a magyar gazdaságnak egy amerikai „nagy testvér”? – Palóc André volt a Reakció vendége

2025. november 15. 09:58

A Trump–Orbán találkozó után látványosan stabilizálódott a forint, és ezzel a magyar gazdaság egész dinamikája megváltozott. Palóc André szerint az amerikai jelenlét nem gesztus, hanem valós pénzügyi tényező, amely azonnal megjelenik a piacokon.

2025. november 15. 09:58
null

A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője Kacsoh Dániellel beszélgetve arról beszélt, hogy az Egyesült Államok bevonódása új keretet adott a magyar gazdasági mozgásoknak.

A műsor érinti a bankok 1634 milliárdos profitját, a szektorra érkező új terheket, a rezsivédelem és az embargómentesség hatását, valamint azt is, hogyan ütköznek a Tisza Párt gazdasági állításai a valós piaci adatokkal.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

csapláros
2025. november 15. 12:14
gyozoporgorugasa 2025. november 15. 10:50 • ..."A műsor érinti a bankok 1634 milliárdos profitját, Akkor jól lehúzták idáig a társadalmat""Mészárosnak mennyi volt a profitja?Őt is jobban megadóztatja?"... Így van, a bankok és a multik egynémelyike is jól lehúzták eddig a társadalmat. A LIBERÁLNÁCI felfogás szerint a PIAC diktál, tehát SENKI nem áll ezen lehúzás útjába, leginkább a liberálnáci kormányok nem. Az illiberális kormányzás sem nyúl a profithoz kivéve az EXTRAPROFITOT, amelynek már SEMMI KÖZE a piachoz. Ilyenkor a kormány (most 2010-től éppen Orbánék) SZABÁLYOZNAK, kiegyenlítve a végfogyasztókat a társadalmat érintő hátrányokat. Ez a szabályozás EGYETEMLEGES, azaz Mészárosékat legalább annyira érinti, mint a MOLT és más hazai és KÜLFÖLDI szervezeteket (pl. Spar)... Akiknek kisebb az extraprofitja, azok kevesebbet adóznak, és ez a pénz meg megy a NÉPJÓLÉTRE, családtámogatásokra, adócsökkentésekre, a kis- és középvállalkozások támogatására.
bagira004
2025. november 15. 11:24
gyozoporgorugasa Szerinted munkájából gazdag az bűnös . Bezzeg a korrupcióból tolvajlásból hazugságokból meggazdagodott kommunisták az jó példa . , bizonyára közéjük tartozol.
bagira004
•••
2025. november 15. 11:16
"Mennyit ér a magyar gazdaságnak egy amerikai „nagy testvér”? ..... Mentőöv eu bűnös vezérek szankciója ellen.
gyozoporgorugasa
•••
2025. november 15. 10:50
A műsor érinti a bankok 1634 milliárdos profitját," Akkor jól lehúzták idáig a társadalmat""Mészárosnak mennyi volt a profitja?Őt is jobban megadóztatja? Még szerencse,hogy neres ,kormányhoz közeli embereknek nincs bankjuk,most nevezhetnénk őket tolvajnak.😂🤣🤣👌👍
