Mennyit ér a magyar gazdaságnak egy amerikai „nagy testvér”? – Palóc André volt a Reakció vendége

A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője Kacsoh Dániellel beszélgetve arról beszélt, hogy az Egyesült Államok bevonódása új keretet adott a magyar gazdasági mozgásoknak.

A műsor érinti a bankok 1634 milliárdos profitját, a szektorra érkező új terheket, a rezsivédelem és az embargómentesség hatását, valamint azt is, hogyan ütköznek a Tisza Párt gazdasági állításai a valós piaci adatokkal.

