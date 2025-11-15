Biogázból zöldhidrogén: gyorsul a technológiai verseny

A Paraná Szövetségi Egyetem (UFPR) beruházása Brazília első egyetemi környezetben működő zöldhidrogén-demonstrátor programja, amely napi 1-5 kilogramm tiszta hidrogént képes előállítani. A 2,8 millió dolláros, mintegy 940 millió forintos projekt a Clean Infrastructure Fund támogatásával valósult meg, és kettős célt szolgál: egyrészt validálja a technológia ipari méretezhetőségét, másrészt gyakorlati képzési platformot biztosít a mérnökhallgatók számára.

Miről van szó?

A curitibai üzem működési elve az úgynevezett katalitikus reformálás, amely az ipari hidrogéngyártás hagyományos módszere. Egyszerűen fogalmazva: ez egy olyan ipari folyamat, amely során katalizátor segítségével átalakítják a szénhidrogéneket. Ez esetben a szennyvíztisztító telepen keletkező biogáz 60-70 százalékos metántartalmát használják fel. A gázt 700-900 Celsius-fokra hevítik, majd nikkelalapú katalizátor jelenlétében gőzzel és kis mennyiségű oxigénnel reagáltatják. A kémiai reakcióban hidrogén és szén-monoxid elegye keletkezik, amelyet úgynevezetett nyomáslengés adszorpciós technológiával (PSA) 99,9 százalékos tisztaságú hidrogénné választanak szét. A folyamat alapreakcióját még víz-gáz reakció is kiegészíti, tovább növelve a hidrogénhozamot. A magas hőmérséklet termodinamikailag kedvező egyensúlyt biztosít, a nikkelkatalizátorok pedig költséghatékonyak, bár hajlamosak a kokszképződésre, ami csökkenti az élettartamukat és növeli az üzemeltetési költségeket.

A módszer azért kaphat zöldhidrogén minősítést, mert a kiindulási biogáz megújuló forrásból – a szennyvíziszapból – származik.

A folyamat során keletkező szén-dioxid is biogén eredetű, tehát elméletben zárt szénkörforgást képvisel: nem fosszilis szenet juttat a légkörbe, hanem azt adja vissza, amit a biomassza korábban megkötött.