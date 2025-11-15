Ft
11. 15.
szombat
család Európa Magyarország béke intézkedés orosz-ukrán háború nyugdíjas Orbán Viktor

Zongorázni lehet a különbséget a háborgó világ és Magyarország között Orbán Viktor szerint

2025. november 15. 07:24

Aki békét akar, az a miniszterelnökkel tart a mai háborúellenes gyűlésen Győrben.

2025. november 15. 07:24
null

Az oroszok Kijevet lövik, az ukránok a Fekete-tenger orosz partvidékét. A németek bevezették a sorkatonaságot. Brüsszelben újabb szankciókkal dobálóznak. Einstandolnák az oroszok európai vagyonát. Ukrajnában háborús maffia hálózat dézsmálja az európai támogatásokat – sorolta szombati bejegyzésében Orbán Viktor.

Majd a miniszterelnök ezután ismertette, hogy eközben Magyarországon 

  • megduplázzák a nevelőszülők járandóságát,
  • döntöttek a 14. havi nyugdíjról, 
  • adómentessé teszik a három- és kétgyermekes anyákat, 
  • és elindították Európa legnagyobb otthonteremtési kedvezményét, 
  • sőt,  „gőzerővel” dolgoznak egy KKV-támogatási programon. 

A kormányfő ezután rámutatott, hogy „a különbséget zongorázni lehet. Most még”

Háborúellenes gyűlést tartanak Győrben

Majd figyelmeztetett, hogy a háború itt van a szomszédunkban. „Ha nem vigyázunk, elér minket is. 

Ha nem figyelünk, Magyarországot is maga alá gyűri a brüsszeli háborús terv. 

Ha nem fogunk össze, akkor azok kerülnek hatalomra, akik „mindenben kiállnak Ukrajna mellett, de ezt nem most akarják csinálni a választások miatt”. 

„Na, ezért tartunk ma háborúellenes gyűlést. Aki békét akar, velünk tart. Találkozzunk Győrben!” – harangozta be a délutáni eseményt Orbán Viktor.

A vonatkozó bjegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

istvanpeter
2025. november 15. 09:02
Tényleg megbolondult a világ és kitört a hatalmi téboly. Már is millió számra gyilkolják egymást a népek, rombolják a városokat és az otthonokat, nyomorba és fájdalomba taszítják az embereket és mérhetetlenül szennyezik a környezetet. Mindezen lassan már szoptatós tetvek és a szellemi fogyatékos patkányok is csodálkoznak.
massivement5
2025. november 15. 08:36
A csuthy 10 évig üvöltött, hogy minden magyarka verje a farkát a nemzethy expanzív militarizmusra, harcz, küzdelem, katonákok mindenhol, tátogj magyar, "irány a sereg"! Merminkosztán katonanemzet vagyunk, meg ilyenek, naponta születtek az agymosodákban a nemzethy bulvárverbunkos "cikkek"... Most meg jön a putyinpincsi békagalamb a szardumájával. Ki hiszi el ezt az ócska orkszopó bábjátékot, amivel - Orbán saját maga által is bevallottan - csak hergelik a prolikat?
chief Bromden
2025. november 15. 07:51
Nem mindegy ugye, hogy ki mivel veri a klaviatúrát. Aki a farkával az már háborúban áll és már más farkával veri a csalánt. Ezért kellene áprilisban rácsapni a klaviatúra fedelét a követőire.
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 15. 07:42
Héjaadadadadadada-do-problem-iz-do-vor 2025. november 15. 07:42 Gyerekes vagym ahogy a neved. Gügyögj is a járókádban. Keversz a dadogó bomlott elméjű uraddal.
