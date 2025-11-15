Zongorázni lehet a különbséget a háborgó világ és Magyarország között Orbán Viktor szerint

Sokan vártak erre a bejelentésre: Orbán Viktor személyesen számolt be a jó hírről (VIDEÓ)
Ezek az intézkedések a nevelőszülőket érintik.
Aki békét akar, az a miniszterelnökkel tart a mai háborúellenes gyűlésen Győrben.
Az oroszok Kijevet lövik, az ukránok a Fekete-tenger orosz partvidékét. A németek bevezették a sorkatonaságot. Brüsszelben újabb szankciókkal dobálóznak. Einstandolnák az oroszok európai vagyonát. Ukrajnában háborús maffia hálózat dézsmálja az európai támogatásokat – sorolta szombati bejegyzésében Orbán Viktor.
Majd a miniszterelnök ezután ismertette, hogy eközben Magyarországon
A kormányfő ezután rámutatott, hogy „a különbséget zongorázni lehet. Most még”.
Majd figyelmeztetett, hogy a háború itt van a szomszédunkban. „Ha nem vigyázunk, elér minket is.
Ha nem figyelünk, Magyarországot is maga alá gyűri a brüsszeli háborús terv.
Ha nem fogunk össze, akkor azok kerülnek hatalomra, akik „mindenben kiállnak Ukrajna mellett, de ezt nem most akarják csinálni a választások miatt”.
„Na, ezért tartunk ma háborúellenes gyűlést. Aki békét akar, velünk tart. Találkozzunk Győrben!” – harangozta be a délutáni eseményt Orbán Viktor.
A vonatkozó bjegyzést alább tekintheti meg:
Orbán Viktort már nagyon várják Győrben.