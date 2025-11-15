Zongorázni lehet a különbséget a háborgó világ és Magyarország között Orbán Viktor szerint

Az oroszok Kijevet lövik, az ukránok a Fekete-tenger orosz partvidékét. A németek bevezették a sorkatonaságot. Brüsszelben újabb szankciókkal dobálóznak. Einstandolnák az oroszok európai vagyonát. Ukrajnában háborús maffia hálózat dézsmálja az európai támogatásokat – sorolta szombati bejegyzésében Orbán Viktor.

Majd a miniszterelnök ezután ismertette, hogy eközben Magyarországon

megduplázzák a nevelőszülők járandóságát,

döntöttek a 14. havi nyugdíjról,

adómentessé teszik a három- és kétgyermekes anyákat,

és elindították Európa legnagyobb otthonteremtési kedvezményét,

sőt, „gőzerővel” dolgoznak egy KKV-támogatási programon.

A kormányfő ezután rámutatott, hogy „a különbséget zongorázni lehet. Most még”.