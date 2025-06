„Nagyon nehéz dolgom lenne, ha súlyossági sorrendbe kellene állítani Magyar Péter és a Tisza Párt politikusainak legfelháborítóbb, legaljasabb akcióit és hazugságait. A minap a szentesi kórházban történtek ugyanakkor gyanúsan az első három helyezés egyikén szerepelnének, hiszen abban az esetben már konkrétan emberek életét veszélyeztették a tiszás ámokfutók, némi remélt hírnévért és szavazatokért cserébe.

Ez a történet valóságos rémálom: ha valami, akkor ez a szakmai etikátlanság iskolapéldája. Aztán az ember hirtelen rájön, hogy ha Magyar Péterről és bandájáról van szó, akkor az etikát messziről el kell felejteni. Elég csak arra gondolni, hogy Magyar Péter kommunista módon kezdte a politikai karrierjét: ki az, aki olyan mélyre süllyed, hogy a saját feleségéről készít titokban hangfelvételeket, hogy később így induljon el a hírnév útján?

Mióta engedhetik meg bárkik is maguknak, hogy a betegellátást veszélyeztessék? A jelek szerint a tiszásoknál már semmi sem szent, bár ez akkor is világos volt már, amikor Magyar Péter verekedett és telefont lopott, majd bebújt a mentelmi joga mögé. Kulja András, aki egykor maga is sebészként dolgozott, pontosan tudhatná, milyen rendkívül fontos a sterilitás fenntartása.

Ehelyett mi történt? Egy egész sajtórengeteg csődült a műtőbe, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. És hogy tetézzék a dolgot, még forgatási engedélyük sem volt. Nekik nem kell, hiszen ők az ellenzék vezető pártja – igaz, más nincs is az ellenzéki palettán, vagy alig mérhető.”

Nyitókép forrása: Magyar Péter YouTube-oldala

