Az igazságügyi miniszter elárulta, mikor perelhetjük be az Európai Bíróságot

Az elmúlt időszak igazságügyi jogalkotását összegezte csütörtöki sajtótájékoztatóján Tuzson Bence igazságügyi miniszter.

A tárcavezető első körben az utóbbi években elharapózó online csalások elleni fellépésére tért ki. Tuzson tájékoztatása szerint 2023-ban a korábbi időszakhoz képest

negyven százalékkal növekedett az ilyen jellegű bűncselekmények aránya, azért a kormánynak határozott választ kellett adni a jelenségre.

A miniszter kiemelte, hogy az ilyen ügyekben nagyon fontos a gyorsaság, ezért a törvénymódosítások is erre koncentráltak. Az intézkedések lehetővé tették, hogy a rendőrség minél előbb információkhoz juthasson, a bankok zárolni tudják az átutalásokat, az áldozatok pedig még a meginduló büntetőeljárások befejezése előtt visszakaphassák pénzüket. A miniszter azt is elmondta, hogy összesen több, mint 30 elkövetési formát azonosítottak, folyamatosan követik ezek alakulását és újabb intézkedéseket is hoznak még a tavaszi ülésszakban

A meghozott intézkedések eredményeképpen az elmúlt fél évben egy milliárd forintot sikerült visszaszerezni az online csalóktól.

A Till Tamás ügy és az ezzel kapcsolatos Btk. módosítás kapcsán elmondta: az eset kapcsán kialakult egy jogi vita az elévülésről, amelyet le kellett zárni. Bár az ügyészség és a bíróság is osztotta a magar kormány álláspontját, meg kellett alkotni egy olyan törvényt, amely nem hagy kétséget ilyen ügyek esetén. „Mostantól bárki követ el emberölést, az nem évülhet el” – szögezte le Tuzson.