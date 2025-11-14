Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország bizonyíték Európai Unió Bírósága Európai Bizottság infrastruktúra

Az év legnagyobb meglepetése: az Európai Unió Bírósága megbüntette Magyarországot

2025. november 14. 08:39

Kivételesen éppen az Európai Bizottságnak adott igazat az Európai Unió Bírósága, amelynek vezetője nemrég bármifajta bizonyíték említése nélkül gyalázta Magyarországot.

2025. november 14. 08:39
null

Az Európai Unió Bírósága elmarasztalta Magyarországot, mert az exportkorlátozások a nyers- és építőanyagokra sértik az uniós áruk szabad mozgásának elvét – írja a Reuters.

Az Európai Bizottság szerint a magyar intézkedés jogellenes kereskedelempolitikai korlátozás, és bár Magyarország arra hivatkozott, hogy ezzel védi a kritikus infrastruktúra ellátását, ezt a Bíróság nem találta megalapozottnak.

Az intézmény vezetője egyébként éppen most gyalázta Magyarországot, ráadásul mindenféle bizonyíték említése nélkül.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2025. november 14. 09:37
minden filler karunk, kamatostul, le lesz verve az Orban-csaladon
Válasz erre
0
0
obakapimaki
2025. november 14. 08:58
"Nézd, az anyja szentségit, már megint nincs rajta sapka..."
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!