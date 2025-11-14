Az év legnagyobb meglepetése: az Európai Unió Bírósága megbüntette Magyarországot

Az Európai Unió Bírósága elmarasztalta Magyarországot, mert az exportkorlátozások a nyers- és építőanyagokra sértik az uniós áruk szabad mozgásának elvét – írja a Reuters.

Az Európai Bizottság szerint a magyar intézkedés jogellenes kereskedelempolitikai korlátozás, és bár Magyarország arra hivatkozott, hogy ezzel védi a kritikus infrastruktúra ellátását, ezt a Bíróság nem találta megalapozottnak.

Az intézmény vezetője egyébként éppen most gyalázta Magyarországot, ráadásul mindenféle bizonyíték említése nélkül.