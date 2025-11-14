Az év legnagyobb meglepetése: az Európai Unió Bírósága megbüntette Magyarországot

A függetlensége garantált: bizonyítékok nélkül gyalázza Magyarországot az Európai Unió Bíróságának elnöke
Aki legutóbb ilyen határozottsággal kritizálta Orbán Viktor kormányát, most pénzmosással kerül bíróság elé.
Kivételesen éppen az Európai Bizottságnak adott igazat az Európai Unió Bírósága, amelynek vezetője nemrég bármifajta bizonyíték említése nélkül gyalázta Magyarországot.
Az Európai Unió Bírósága elmarasztalta Magyarországot, mert az exportkorlátozások a nyers- és építőanyagokra sértik az uniós áruk szabad mozgásának elvét – írja a Reuters.
Az Európai Bizottság szerint a magyar intézkedés jogellenes kereskedelempolitikai korlátozás, és bár Magyarország arra hivatkozott, hogy ezzel védi a kritikus infrastruktúra ellátását, ezt a Bíróság nem találta megalapozottnak.
Az intézmény vezetője egyébként éppen most gyalázta Magyarországot, ráadásul mindenféle bizonyíték említése nélkül.
Ezt is ajánljuk a témában
Aki legutóbb ilyen határozottsággal kritizálta Orbán Viktor kormányát, most pénzmosással kerül bíróság elé.
Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.