Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
12. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tseber Roland Ivanovics Skirják Krisztián Ukrajna béketerv Magyar Péter Orbán Viktor

Összehangolt támadás: az ukrán médiában ment neki a magyar miniszterelnöknek Magyar Péter kémbarátja (VIDEÓ)

2025. december 03. 16:17

Magyar Péter ukrán barátai nem csak Orbán Viktor erőfeszítéseit bírálják, de az amerikai békejavaslatot is támadják.

2025. december 03. 16:17
null

Miközben a magyar miniszterelnök néhány napon belül az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország elnökével is tárgyalt, többek között a tűzszünetről és a békéről, addig az látszik, hogy a hőn áhított fegyvernyugvásnak nem mindenki örül. Magyar Péter ukrán barátai, az ügynökként azonosított Tseber Roland Ivanovics és Skirják Krisztián, a közösségi oldalakon és az ukrán állami médiában szinte egyidejűleg támadták a béketervet – írja az Ellenpont

Tseber Roland Ivanovics – akit Magyar Péter „testvérnek” nevezett – rendszeresen politikai tartalmú videókat készít a közösségi oldalaira. Megosztott tartalmaiban a magyar kormányt és személyesen Orbán Viktort is gyakran támadja, legutóbb a békéért tett erőfeszítései miatt. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A TikTokra feltöltött legújabb videójában is a magyar kormányfőnek üzen:

Orbán Viktor úr! Ön megengedi magának, hogy kijelentse: Ukrajna nem szuverén állam. Azt mondja, ha Európa nem támogat bennünket, mi elpusztulunk. De, az igazság más: éppen Európa egységének köszönhetően, Ukrajna harcol és ki is fog tartani. És ez az egység nem engedi, hogy minket megtörjenek” 

– fogalmazott Tseber. Elismételte azt az unalomig ismételt ukrán narratívát, mely szerint Ukrajna Európát védi, Orbán Viktor pedig a békéért tett fáradozásai ellenére a rossz oldalon áll.

@roland.tseber

Orbán Viktor,ви дозволяєте собі заявляти, що Україна — не суверенна держава.Ви кажете, що якщо Європа перестане нас підтримувати — ми загинемо. Але правда інша: саме завдяки єдності з Європою Україна бореться й вистоїть. І саме ця єдність не дозволить зламати нас. А що робите ви?Ви намагаєтеся блокувати фінансову підтримку України на рівні ЄС.Ви повторюєте кремлівські наративи.Ви захищаєте інтереси країни-агресора, яка розв’язала війну й принесла смерть сотням тисяч людей, у тому числі угорцям. Ви любите повторювати угорську приказку: „három a magyar igazság“ — тричі за угорцями правда. Але подивіться в історію:двічі угорська влада ставала на сторону програвших у війнах.Сьогодні ви робите це втретє — підтримуючи Кремль і повторюючи його наративи. Та пам’ятайте: четвертого разу не буде.І тоді правда буде не з вами, пане Орбан, а з тими, хто боровся за свободу, за життя і за майбутнє. Ви кажете неправду. Ви маніпулюєте. Ви увійдете в історію не як лідер, а як адвокат зла. Ми, українці, вистоїмо. Ми боремося не лише за себе, а й за Європу, за свободу і за майбутнє. А ви, пане Орбан, вже обрали свій шлях. І цей шлях веде вас у темний бік історії — туди, де завжди опиняються ті, хто зраджує правду. Слава Україні🇺🇦 És éljen a magyar szabadság🇭🇺

♬ оригінальний звук - Роланд Цебер

Tseber az egyik ukrán televízióban is bírálta az amerikaiak által kidolgozott béketervet, szerinte az ukrajnai béketervnek az igazságosságról, nem az „agresszornak tett engedményekről” kell szólnia. A békemegállapodásnak figyelembe kell vennie, hogy

  • Ukrajna szuverenitása és területi integritása sérthetetlen.
  • Semmilyen döntés nem születhet, amely megöli a demokráciát, vagy az agressziót „nyereségessé” teszi.
  • Nem lehet az az üzenet a totalitárius rezsimek felé, hogy erővel át lehet írni a határokat.

Vagyis pont ugyanazokat a gondolatokat hangsúlyozta, amelyek az elmúlt évek során sem vezettek el a békéhez – állapította meg az Ellenpont elemzése.

Magyar Péter másik barátja dalban támadja a magyar kormányfőt

A bucsai Skirják Krisztiánról már korábban megírtuk, hogy ő volt a másik vendéglátója Magyar Péternek ukrajnai látogatása során, és Tseberhez hasonlóan ügynökgyanús kapcsolatokkal rendelkezik. Skirják a legutóbbi videójában dalra fakadt idétlen ruházatában és tört magyarsággal szintén a magyar miniszterelnököt támadta az Ukrajnát illető kijelentései miatt.

Skirják zavaros videója alatt így fogalmaz:

Már annyira belezavarodtam a magyar miniszterelnök nyilatkozataiba, hogy kénytelen voltam dalt írni erről.

Mert a zene, akárhogy is, a nehéz időkben tartja a lelket, stabilizálja az érzelmeket és segít nem elveszíteni a józan eszünket. Furcsa hallani, hogy az a személy, aki nemrég még hitt a csodákban, ma már azt állítja, hogy Ukrajnának nincs esélye, és alkoholistához hasonlítja, az EU-t pedig ahhoz a pálinkaszállítóhoz, aki ellátja ezt az alkoholistát. Ezért szerinte az EU-nak fel kell hagynia Ukrajna támogatásával a felszabadító harcában.”

A tényfeltáró portál szerint bár a fenti előadás inkább nevetséges, mint komolyan vehető, mégsem szabad leértékelni, mivel két erőteljes ukrán bekötésekkel rendelkező figura intézett összehangolt, egyidejű támadást a békéért fáradozó magyar miniszterelnök ellen. Ez pedig semmiképp sem tekinthetőek véletlennek.

Nyitókép: Tseber Roland Facebook-oldala

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
esvany-0
2025. december 03. 18:24
"De, az igazság más: éppen Európa egységének köszönhetően, Ukrajna harcol és ki is fog tartani. " Tseberből vödörba... A fent idézett mondat nyílt beismerése, hogy Ukrajna nem független, a Soros-maffi által uralt EU csecsén lóg. S az "egység" körül már nagy a kétség, mert elfogyott a pénz, nektek meg az emberetek. Szóval, ki fog harcolni és miből? De legfőképpen minek?
Válasz erre
1
0
Szuperszig
2025. december 03. 18:17
Tseber csöcse igen csecse. Egy kondiba járt a szende rombusz ruszlival?
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. december 03. 17:45
Irreleváns, amit ezek összevissza handabandáznak. Kutyát nem érdekli.
Válasz erre
1
0
Málaga21
2025. december 03. 17:15
Miért nincs ez a veréb a fronton a nagy emberhiány közepette? Annyira azért nem nagy hazafi?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!