Összehangolt támadás: az ukrán médiában ment neki a magyar miniszterelnöknek Magyar Péter kémbarátja (VIDEÓ)

Megszerkesztett képpel bizonygatja a kitiltott ukrán kém az igazát, reagált a kormány is (VIDEÓ)
Menczer Tamás a videóban mellékelte azt a fotót, amit a Magyarországról kitiltott ukrán kém tett közzé.
Magyar Péter ukrán barátai nem csak Orbán Viktor erőfeszítéseit bírálják, de az amerikai békejavaslatot is támadják.
Miközben a magyar miniszterelnök néhány napon belül az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország elnökével is tárgyalt, többek között a tűzszünetről és a békéről, addig az látszik, hogy a hőn áhított fegyvernyugvásnak nem mindenki örül. Magyar Péter ukrán barátai, az ügynökként azonosított Tseber Roland Ivanovics és Skirják Krisztián, a közösségi oldalakon és az ukrán állami médiában szinte egyidejűleg támadták a béketervet – írja az Ellenpont.
Tseber Roland Ivanovics – akit Magyar Péter „testvérnek” nevezett – rendszeresen politikai tartalmú videókat készít a közösségi oldalaira. Megosztott tartalmaiban a magyar kormányt és személyesen Orbán Viktort is gyakran támadja, legutóbb a békéért tett erőfeszítései miatt.
A TikTokra feltöltött legújabb videójában is a magyar kormányfőnek üzen:
Orbán Viktor úr! Ön megengedi magának, hogy kijelentse: Ukrajna nem szuverén állam. Azt mondja, ha Európa nem támogat bennünket, mi elpusztulunk. De, az igazság más: éppen Európa egységének köszönhetően, Ukrajna harcol és ki is fog tartani. És ez az egység nem engedi, hogy minket megtörjenek”
– fogalmazott Tseber. Elismételte azt az unalomig ismételt ukrán narratívát, mely szerint Ukrajna Európát védi, Orbán Viktor pedig a békéért tett fáradozásai ellenére a rossz oldalon áll.
Tseber az egyik ukrán televízióban is bírálta az amerikaiak által kidolgozott béketervet, szerinte az ukrajnai béketervnek az igazságosságról, nem az „agresszornak tett engedményekről” kell szólnia. A békemegállapodásnak figyelembe kell vennie, hogy
Vagyis pont ugyanazokat a gondolatokat hangsúlyozta, amelyek az elmúlt évek során sem vezettek el a békéhez – állapította meg az Ellenpont elemzése.
A bucsai Skirják Krisztiánról már korábban megírtuk, hogy ő volt a másik vendéglátója Magyar Péternek ukrajnai látogatása során, és Tseberhez hasonlóan ügynökgyanús kapcsolatokkal rendelkezik. Skirják a legutóbbi videójában dalra fakadt idétlen ruházatában és tört magyarsággal szintén a magyar miniszterelnököt támadta az Ukrajnát illető kijelentései miatt.
Skirják zavaros videója alatt így fogalmaz:
Már annyira belezavarodtam a magyar miniszterelnök nyilatkozataiba, hogy kénytelen voltam dalt írni erről.
Mert a zene, akárhogy is, a nehéz időkben tartja a lelket, stabilizálja az érzelmeket és segít nem elveszíteni a józan eszünket. Furcsa hallani, hogy az a személy, aki nemrég még hitt a csodákban, ma már azt állítja, hogy Ukrajnának nincs esélye, és alkoholistához hasonlítja, az EU-t pedig ahhoz a pálinkaszállítóhoz, aki ellátja ezt az alkoholistát. Ezért szerinte az EU-nak fel kell hagynia Ukrajna támogatásával a felszabadító harcában.”
A tényfeltáró portál szerint bár a fenti előadás inkább nevetséges, mint komolyan vehető, mégsem szabad leértékelni, mivel két erőteljes ukrán bekötésekkel rendelkező figura intézett összehangolt, egyidejű támadást a békéért fáradozó magyar miniszterelnök ellen. Ez pedig semmiképp sem tekinthetőek véletlennek.
