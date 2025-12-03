Összehangolt támadás: az ukrán médiában ment neki a magyar miniszterelnöknek Magyar Péter kémbarátja (VIDEÓ)

Miközben a magyar miniszterelnök néhány napon belül az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország elnökével is tárgyalt, többek között a tűzszünetről és a békéről, addig az látszik, hogy a hőn áhított fegyvernyugvásnak nem mindenki örül. Magyar Péter ukrán barátai, az ügynökként azonosított Tseber Roland Ivanovics és Skirják Krisztián, a közösségi oldalakon és az ukrán állami médiában szinte egyidejűleg támadták a béketervet – írja az Ellenpont.

Tseber Roland Ivanovics – akit Magyar Péter „testvérnek” nevezett – rendszeresen politikai tartalmú videókat készít a közösségi oldalaira. Megosztott tartalmaiban a magyar kormányt és személyesen Orbán Viktort is gyakran támadja, legutóbb a békéért tett erőfeszítései miatt.