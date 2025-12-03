Ft
12. 03.
szerda
Tarr Zoltán Tisza Párt Magyar Péter

Foltos lett újra a tiszás nadrág

2025. december 03. 16:38

Feljelentésekkel akarják elhallgattatni azokat, akik beszámoltak Magyar Péterék adóemelési terveiről.

2025. december 03. 16:38
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Foltos lett újra a tiszás nadrág:

Feljelentésekkel akarják elhallgattatni azokat, akik beszámoltak Magyar Péterék adóemelési terveiről.

Pedig Tarr Zoltán milyen büszke volt erre a programra.”

nyugalom
2025. december 03. 18:26
Kunbelák, marosánbucik!
Válasz erre
0
0
sagirdilsiz-2
2025. december 03. 18:12
Cáfolhatná könnyen MP, tegye ki a valid programját, qqriq.
Válasz erre
0
0
Sándor
2025. december 03. 17:59
"Péter Magyar a patakban Foltos pantallóját mossa; Foltos sortját, szaros sortját A futó hab elkapdossa".
Válasz erre
1
0
csulak
2025. december 03. 17:58
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!