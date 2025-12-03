Meglepő fordulat: igazat mondott Magyar Péter embere – ezek után valóban harangoztak a Tisza Pártnak
Nagyon nehéz helyzetbe kerültek.
Feljelentésekkel akarják elhallgattatni azokat, akik beszámoltak Magyar Péterék adóemelési terveiről.
„Foltos lett újra a tiszás nadrág:
Pedig Tarr Zoltán milyen büszke volt erre a programra.”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
