Az év, amikor részleges ellenzékváltás történt: egy fideszeseknek is kínos NER-szereplő letarolta a baloldalt

Magyar Péter viszont többet akart az élettől. Többet, mint amire hivatott és amit egyenes úton el lehet érni.

Sértődöttségből és bosszúszomjból politikai pályára lépett. Bement a rendszerellenzéki Partizán műsorában és elárult mindent, amiért odáig élt és dolgozott.

Majd a királycsináló külföldi finanszírozó meglátta benne a fantáziát. Ha építeni nem is tud, nagyon hatékonyan rombol. Szerepelni szeret, erkölcsi normák nem kötik a kezét és a száját – szóval win-win szituáció lehet belőle, ha teret adnak neki.

Egy igazi vamzer, aki minden titkot elárul és még ha kell, akkor hozzá is költ egy szaftos történetet. Sőt, a miniszterként szolgáló feleségét is lehallgatta és hajlandó azt is közzétenni – kell ennél nagyobb öröm a sikerre kiéhezett, ám az elmúlt évtizedben a sok csalódástól kiégett baloldali sajtónak?