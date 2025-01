A Soros-család büszkesége: Franciaországban ünneplik a magyar „sztárelemzőt”

Január 15-én számoltunk be a hírről, miszerint teljesen hiteltelen a Transparency International (TI) korrupció érzékelési indexe. A Nézőpont Intézet a Soros-szervezet korrupciós indexének módszertanát vizsgálta meg és több meghökkentő problémát is talált, amelyek önmagukban is elegendőek lennének arra, hogy komoly körökben a Transparency jelentései ne képezhessenek hivatkozási alapot.

Három nappal az elemzést követően Martin József Péter, a TI vezetője azt nyilatkozta, hogy Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatójának az értelmezésével gond van az Eurobarometer adatait illetően. Csakhogy Martin József Péter azt nem vette figyelembe, hogy amit a Nézőpont Intézet elemzése állít, nem értelmezés kérdése, hanem tény.