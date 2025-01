Magyarázkodik a Soros-szervezet vezetője, miután komoly visszásságok derültek ki a módszereikről

Az elemzés pedig ezek után azt is megállapítja:

Ritka az olyan korrupcióval kapcsolatos véleménykérdés, melyben az optimista válaszok lennének abszolút többségben, ezért az eredmények értékelésekor különösen fontos a nemzetközi összehasonlítás. A magyar kormány korrupcióellenes küzdelmének jó megítélése a 7. legnagyobb az uniós rangsorban.”

„Védelmi pénzt” szed a TI a rangsorolt országoktól?

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Nézőpont Intézet nemrég megvizsgálta a Transparency International korrupciós indexének módszertanát és több meghökkentő problémát is talált, amelyek önmagukban is elegendőek lennének arra, hogy komoly körökben a Transparency jelentései ne képezhessenek hivatkozási alapot.

Azontúl, hogy a Transparency valójában nem a korrupció szintjét méri, hanem egyes szakértők szubjektív véleményeit értékeli, még csak nem is saját felméréseket vesz alapul, hanem más szervezetek kutatásait. Azonban itt nem állnak meg, ugyanis szürreális módon, a tudományos sztenderdeket teljesen figyelmen kívül hagyva előfordul, hogy ezek a szervezetek visszahivatkoznak a transparency-s indexre.

S ha mindez nem lenne elég, a Nézőpont egy olyan összefüggésre is felfigyelt, amely akár a „korrupció korrupciójának” is tűnhet: a Transparency szerint legkevésbé korrupt országok pont a Transparency fő finanszírozói.

Mráz Ágoston Sámuel szerint ez az összefüggés felvet kérdéseket, például, hogy az ezen országok által elutalt összegek, nem „védelmi pénznek” számítanak-e.

Mindezen visszásságok ellenére a Transparency indexe olyan hivatkozási pont lett, melyre mutogatva országokat elmarasztaló jelentések születnek az EU-ban, vagy akár kormánytagokat tesznek szankciós listára az Egyesült Államokban, de Mráz Ágoston szerint Magyar Péter is a Transparency munkásságának köszönheti, hogy Magyarországot rendre az EU legkorruptabb országaként jellemezheti.