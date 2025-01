A rákosrendezői fejlesztés kapcsán is mindenki maradt a saját szerepében: Karácsony tiltakozik, a kormány cselekszik

Buta hergelés folyik

Kőrösi Koppány városfejlesztési szakember a Mandinernek elmondta: Rákosrendező funkciója is azért szűnt meg, mert az ipari szerepek idővel leépültek, átalakultak, elköltöztek. Ez a környék most már egy 30-40 éve funkcióját vesztett terület, egyfajta ékként elhelyezkedve a fővárosban.

Minden rozsdaövezet jellemzője, hogy a talaj szennyezetté válik, ebből kifolyólag minden barnamezős beruházásban van egy környezeti ártalom-mentesítési kötelezettség, kényszer – húzta alá a szakértő. Ezért ezek a projektek alapvetően sosem tudnak tisztán piaci alapon megvalósulni, hiszen hova is szeret építeni egy beruházó: ahol nincsenek ilyen követelmények, sőt még a közműveket is helybe hozza a város. Ezzel együtt ugyanakkor a barmanezős beruházások alapvetően nem is állami befektetéssel kell, hogy megvalósuljanak, hiszen nem közfunkciókat hoznak létre. Amikor lakásfunkcióban gondolkodunk – ahogy jelen esetben is –, az állam befektetőt keres, a költségeket pedig úgy szeretné felosztani, hogy mindenki jól járjon.

A terület szennyezésmentesítésen túl az is fontos szempont, hogy a város ne folyjon szét, hanem épüljön annak szövetében elegendő lakás

– húzta alá.