Karácsonyék Rákosrendezővel folytathatják a fővárosi ingatlanmutyit

Mióta Karcsony Gergely a főpolgármester, eddig az egyik legnagyobb botránya a városvezetés környékéről a 2021 őszén kirobbant Városháza-gate.

A kiszivárogtatott felvételekből az is nyilvánvalóvá vált, hogy a fővárosi ingatlaneladásokkal összefüggésben létezik egy baloldali korrupciós gépezet, és ez a jól behatárolható kör „jutalékos” rendszert épített ki.

2024 elején a Magyar Nemzet arról számolt be, hogy továbbra is nagy erőkkel zajlik a nyomozás a Városháza-gate ügyében, a rendőrség pedig az eddig elkülönített bűnügyeket már egy eljárásban vizsgálja. A nyomozás korábban két, elkülönült szálon folyt, egyrészt a Városháza eladásának kísérletével, másrészt a fővárosi önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos visszaélésekkel összefüggésben. Az egyesített eljárásnak több gyanúsítottja is van, őket befolyás vásárlása és befolyással üzérkedés gyanúja miatt hallgatták ki a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) munkatársai.

Mindez azért is vált most fontossá, mert a Karácsony-féle fővárosi vezetés meg akarja vásárolni egy külföldi befektetői csoport elől a Rákosrendezőt.

Az még nem világos, hogy mi épülne pontosan a Grand Budapest-projekt helyett, egyelőre a főpolgármester egy parkváros megépítéséről írt. Mindez annak fényében minimum meglepő, hogy

Karácsony Gergely több, mint öt év alatt elsőnek ígért vállalását, a Városháza melletti park felújítását sem valósította meg. Pedig utóbbi egy több nagyságrenddel kisebb beruházás.

Mindenesetre a vásárláshoz és az építéshez elegendő forrása biztosan nincs a fővárosnak. Érdemes tehát szétnézni, hogy Karácsony környezetében ki jöhet szóba egy ekkora volumenű ingatlan megszerzésére.

Bajnai Gordon már a Városháza-botrányban is kulcsszereplő volt,

ugyanis az úgynevezett Anonymus-hangfelvételeken is szerepelt. A hanganyagokon még Barts Balázs fővagyonkezelő, valamint Bajnai Gordon és régi wallisos „harcostársa”,

Gansperger Gyula baloldali üzletember hangja is beazonosítható.

Bajnait – az egyik felvétel szerint – abba a tárgyalásba vonták be, amikor a Városházát az orosz származású, milliárdos Rahimkulov családnak próbálták eladni.