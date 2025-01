Karácsony Gergelyék viselkedése alapján Rákosrendező lesz az új Városliget, amit meg kell „védeni”

Ismét a fővárosi baloldallal karöltve szálltak bele Budapest legújabb építési projektjének tervezésébe a Ligetvédők. A civil szervezet ezúttal a Rákosrendező pályaudvar helyére tervezett beruházást támadja, miközben Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésén maga is kitért a Liget Budapest Projektre a MÁV területére tervezett beruházás kapcsán.

A főpolgármester azért minősítette a kormányt, mert a Városligetben megépült múzeumokat szerinte rozsdaövezetben kellett volna megvalósítani. Elsősorban azt nehezményezi ugyanakkor a baloldali városvezetés, hogy nem ők dönthetnek a MÁV tulajdonában lévő területről. Éppen ezért gyakorlatilag mindent kifogásolnak, ami a beruházás előkészítésével kapcsolatos, beleértve az arab befektetőket, a terület rendezését, a kerületek szerepét, valamint azt, hogy nem egy óriásparkot építenének a 85 hektáros, értékesítés alatt álló területre.

A Ligetvédők közösségi oldalán megjelent bejegyzéseikből arra lehet következtetni, hogy az aktivisták a rákosrendezői beruházást is megpróbálják majd megakadályozni. Ismert, a Városligetben megvalósult, több díjat is elnyert fejlesztések az emberek többsége szerint is rendkívül sikeresek. Idetartoznak a múzeumok, játszóterek, közösségi terek, parkok, amelyek a külföldi turisták mellett a belföldi vendégek célpontjai közé tartoznak.

A Ligetvédők éveken keresztül megpróbálták megakadályozni az évtizedek során jelentősen lepusztult Városliget fejlesztését arra hivatkozva, hogy a város legnagyobb, kétszáz éves közparkját betonépítményekkel akarja beépíteni a kivitelező.

Emlékezetes:

a Városligetet „védő” aktivisták egy csoportja éveken keresztül megszállás alatt tartotta a közpark egy részét és az építési területet. Több esetben is odaláncolták magukat a fákhoz, mivel azt állították, az állami beruházó cég több öreg platánfát is ki akar vágni. Ezekről az állításokról gyorsan kiderült, hogy nincs valóságalapjuk,

mivel a több száz éves fák döntő részét – amelyek útban voltak az építkezésekkor – nem kivágták, hanem átültették, amely óriási erőforrást igényelt a kivitelezőktől.