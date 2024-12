Nyitókép: Pixabay

Igencsak különleges adventi időszakot tudhatok magam mögött, melynek minden napján részem volt valami lélekmelengető csodában, találkozásban. Kezdődött úgy, hogy december 1-jén, advent első vasárnapján, az egyházi év kezdetén kolleganőm hívására a pasaréti templomban vehettem részt egy ünnepi misén, melyet zsolozsma előzött meg. Már a templom milliője is megérintett, hát még az ott hallottak.

De ez csak a kezdet volt. Életemben először találkoztam Joulupukkival, a lappföldi Mikulással. Munkám során pedig olyan önkéntes szervezetekkel is összesodródtam, amelyek évről évre tízezrek karácsonyát teszik akcióikkal szebbé és meghittebbé. Szent Miklós napja egy feledhetetlen zenei élménnyel és megannyi új ismeretséggel gazdagított. Sőt, még egy cigányul elmondott áldást is kaptam. Aztán a bronzhétvégén a szegedi Dóm tér fényei után hazafelé személyesen is megismerhettem Csorváson azt az urat, aki minden évben október végétől már azon serénykedik, hogy az ünnepi időszakra karácsonyi házzá varázsolja az otthonát. A kapuja pedig tárva-nyitva áll kicsik és nagyok előtt egyaránt. Derűje valamivel a 70 felett is magával ragadó. Jóleső érzés volt hallgatni, hogy önzetlenül dekorál, újít és kreatívkodik, mert mint kiemelte,

az teszi boldoggá az év ezen időszakában, hogy látja a gyerekek, de még a felnőttek arcán is az elcsodálkozást.

Továbbá volt szerencsém egy pszichológusprofesszorral is beszélgetni, aki kijelentéseivel amellett, hogy még inkább segített ráhangolódni az ünnepekre, tudtán kívül iránymutatást adott ahhoz, hogy legyen erőm egy hónapok óta húzódó konfliktust rendezni, és régi-új mederbe terelni egy kapcsolatot.

Az ezüsthétvégét pedig Ákos lemezbemutató koncertje koronázta meg, ahol még inkább megérintettek azok a dalok, amelyek az értékeink védelméről és a kapcsolataink fontosságáról szólnak, mint a Fel a szívekkel!, az Ember maradj, az Utolsó békeév vagy A tükör. S még a Golgotát nem is említettem,

melynek az a sora, hogy „Ha tántorulnék, el nem ereszt / Nincs más támasz, mint a kereszt!” azóta is sűrűn-sűrűn eszembe jut,

akárcsak az a kép, amely a zene alatt a szemünk elé tárult a Csillagkaput idéző installáció mögötti kivetítőn.