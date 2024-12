Ákos így lepett meg mindenkit a Papp László Sportarénában

Adjon Isten, jó éjszakát!

Azt hiszem, ezúttal sem bánta meg senki, aki jegyet váltott a koncertre, bárhova is szólt a jegye. A többség persze régi rajongó, ez látszódott is azon, hogy a Metropolis szövegeit valamivel kevesebben fújták, mint a régi dalokét – viszont nem kevésbé örültek nekik. A lemezbemutató valahol egy ajándék volt. A teljes stúdióalbum eljátszásával, némi kikacsintással Billy Idolra (Rebel Yell) vagy akár a Dead or Alive-ra (You Spin Me Round) – és a múltidézéssel, amelyből az 1984-gyel nagy kívánságom vált valóra. Ákos, Bánfalvi, Lepe, és a teljes zenekar ismét együtt bizonyított, olyan bulit tartva, ami nemcsak látványos, de nagyon hangulatos is volt, kiváló hangzással.

Kicsit több mint két órányi fellépéssel és remek felhozatallal. Nem is hiányzott más. Bennem legalábbis nem maradt hiányérzet.