A Nevergreen nem változik, de a fény ha győz, a kőkatedrálisok sem hiába épültek + Interjú!

Harag és remény

Ezt egyébként már a borító is előre jelzi, ami amúgy az egyik legjobb eddig. Köhler Ágnes munkája kimondottan igényes, ráadásul benne van a zenekarra jellemző stílus és a korábbi albumborítók egyedi jellemzője. Kellően sötét és egyben izgalmas karaktere van az illusztrációnak, és ezt a karaktert viszi tovább a teljes lemez is, miközben kimondottan harapós, metalos riffek jellemzik – sőt, nagyon úgy tűnik, hogy ezek állnak a legjobban a Nevergreennek.

Így például a Miénk a Föld, A fény ha győz, a címadó Harag és remény és a Hideg fém egyaránt a lemez legjobb dalai közé tartoznak, már csak azért is, mert ha ezek a súlyos gitártémák megdörrennek, onnantól nehéz másra odafigyelni.

Az eredeti úttól eltérő és idegen kísérletezéstől szerencsére búcsút vett a zenekar, így nincsenek női áriák és túlzott művészieskedés, emiatt a Harag és remény valahol az első Game Over és a második Az éj szeme albumokkal vonható párhuzamba. Nyers erő és ezzel együtt kellemes dallamok jellemzik, Bob Macura egyedi és nagyon is szerethető hangjával együtt, ami nemcsak egy dörmögés, hanem a műfajhoz illő egyedi vokál, néha már-már hörgésnek tűnve.

A Miénk a Föld utóbbira talán a legjobb példa, ahol a kimondottan erős riff mellett Macura teljesen elengedi magát, amivel a lemez legjobb pillanatait sikerül megteremteni, mielőtt a billentyűvel támogatott dallamok a haragot elűzve reményt adnak.

Érdekes egyébként, hogy bár itt-ott érezni egy-egy nemzetközileg is elismert zenekar hatását (a nyitó Haldokló világ dallamvilága például egy az egyben idézi az In Flames egyik legnagyobb slágerét, az Only for the Weaket), akár a Nightwish is beugorhat a hallgatónak (az Őrizlek dalomban témája kicsit Dead to the World), összességében egy teljesen egyedi hangzás- és dallamvilággal rendelkezik a 30 éves zenekar. Ami olyan, mint a biztos állandó a folyton változó világban.