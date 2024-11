Valakinek tényleg meg kell mentenie a német gazdaságot! Mindannyiunk érdekében

Mint írták, ha Kína gazdasága válságba kerül, akkor „kiesik, mint a világ gazdasági motorja”, és „ennek legnagyobb vesztese Németország lenne”.

A lap szerint

a jelen piaci körülmények között a Kínába exportáló német vállalatok nem számíthatnak túl sok jóra.

2023-ban már tapasztalható volt, hogy a Kínába irányuló német export majdnem tíz százalékkal visszaesett, s az idei első félév is alulmúlta a tavalyi adatokat. „Németország az egyik nagy haszonélvezője volt a globalizációnak, annak, hogy Kínát bevonták a világgazdaságba. Most viszont a népköztársaság lefelé tartó spirálban van, a globalizáció legalábbis leállt, de talán vissza is fordult. Ezáltal Németországot az fenyegeti, hogy ő lesz a nagy vesztes” – összegez a Die Welt.

Miért jó a gazdasági semlegesség?

A német gazdaság egyes bajait – például a magas energiaárakat – egyértelműen a blokkosodás okoza, éppen ezért fontos, hogy Orbán Viktor kötcsei beszédében kijelentette: Magyarországnak gazdasági semlegességre van szüksége.

A miniszterelnök ezzel új gazdaságpolitikát hirdetett, amelynek lényege, hogy nem politikai szemüvegen keresztül kell néznünk a gazdaságot, hanem az életképességét szem előtt tartva. Ez azt jelenti, hogy Magyarországnak ki kell maradnia a világban zajló blokkosodásból, ameddig csak lehetséges.

„Magyarország gazdaságilag kitett ország, ezen csak úgy tudunk enyhíteni a mind zordabb, vasfüggönyök leeresztésén munkálkodó, Európa gazdasági pozícióinak elvesztéséhez vezető környezetben, ha kapcsolatokat alakítunk ki a Nyugat és a Kelet, a Dél és az Észak között, vagyis ha gazdaságilag semlegesek leszünk” – nyilatkozta nemrég a Mandiner megkeresésére Kovács Árpád, a Stratégiai Tanácsadó Testület tagja, a Költségvetési Tanács korábbi elnöke korábban.

„Közben itthon tesszük a magunk dolgát azzal, hogy kezeljük a kis- és a közép­vállalkozói szektor versenyképességi hiányosságait, vagy az energiabiztonságot elősegítendő folytatjuk a beruházásokat a megújuló energiába. Ezen a téren jól állunk: Magyarország az egyik legnagyobb mértékben növelte a megújuló energia arányát.

A tömbökre szakadó világban minden lehetőséget megragadunk a hidak építésére, a finanszírozási kapcsolatok diverzifikálására, divatos szóval a konnektivitásra”

– tette hozzá.