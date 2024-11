Takarja el a szemét Mérő Vera és minden érzékeny lelkű trágárkodó – a nyugalmuk megzavarására alkalmas gondolatok következnek!

Képzeljünk el a belpesti megállóban egy utast, akiből a buszt lekésve – a sofőr anyjának sztenderd szidalmazása helyett – hirtelen az tolul fel, hogy „A rézangyalát!” Nem teremtene-e ezzel rögvest oldottabb és derűsebb hangulatot, és nem kezdene-e el pillanatokon belül maga is nagyobb eséllyel röhögni a szituáción? Márpedig az efféle kreativitást és szókincset elsősorban épp a művelt értelmiségiek tudnák (sőt, lennének kötelesek) becsempészni az agresszióval teli nagyvárosi hétköznapokba,

ha nem folyamatosan lefelé nivellálnának a bés, effes, gés és kás indulatszavaikkal.

Halkan jegyzem meg, hogy népegészségügyi szempontból eleve szerencsésebb volna, ha a példaképfunkciót is betöltő írástudók a stresszkezelés jóval hatékonyabb (hiszen hozzászokás esetén is prímán működő) módszerét helyeznék előtérbe: az átkeretezést. Ha a nemzetközi jogásznak 48 éves korában újszerű traumát okozott, hogy nem jutott el időben repülővel A-ból B-be és nem is részesült megfelelő szolgáltatásokban egy nyugati országban, akkor néhány perc bosszankodás után az éjszaka további részét akár végig is hálálkodhatta volna a jószerencséjéért, amely eddig megkímélte az efféle kalandoktól.

Zsengébb korom ellenére már most külön kötetnyi memoárban tudnám elbeszélni cifrábbnál cifrább repülős tapasztalataimat,

pedig eleve jóval kockázatkerülőbb vagyok annál, mint hogy kombináljam egymással a „belga reptér” és a „fapados járat” tényezőket.

Vagy bevált gyakorlat az is, hogy ha már ott ragadtunk, ahol, az ön- és közhergelés helyett igyekszünk magunkat hasznossá téve értelmet vinni kínunkba. Ha felsővezeték-szakadás idején az előzetes figyelmeztetéseknek megfelelően késik Kelenföldön a vonatunk, tehetünk úgy is, mint az állatorvos végzettségű országgyűlési képviselő (négygyermekes családapa), tehát hogy a telefonunk kamerájába mondogatjuk, hogy

a milyen anyját a jelenlegi miniszternek

(mintha Lázár-anyuka miatt nem épült volna wc és fűtött váró a peronok közelében a bő tíz évvel ezelőtti felújításkor) – de mennyivel értelmesebb (és megnyerőbb), ha például elkurjantjuk magunkat, hogy emberek, nyugodtan menjen le az aluljáróba, aki fázik, teljesen fölösleges mindegyikünknek külön-külön itt lesnie a vonatot a cúgos peronon. Majd én szólok, nem kell félni, nem fog senki lemaradni.