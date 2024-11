Nyitókép: Index/képernyőfotó

„Nekem is van lehallgató-tollam, apukám, akitől egy-két éve karácsonyra kaptam, azt állította, hogy kamera is van benne, amúgy tényleg, le lehet csúsztatni a kis bizbaszt a tartókáján. Még nem derítettem ki, hogyan lehet használni, de elég levágós kis cucc, pont egy családi heccre tűnik alkalmasnak. Azonban az van, hogy nem is kell különösebb gurunak lenni ahhoz, hogy emberek felvételeket készítsenek egymásról a másik tudta nélkül.

Az ilyen felvételek alkalmasak lehetnek jó és rossz célokra. Lehetnek súlyos verbális kapcsolati erőszak, munkahelyi visszaélés vagy bármilyen bűncselekmény bizonyítékai. Nem titkolom, számos alkalommal „okosítottam ki” áldozatokat, hogyan készítsenek és tároljanak ilyesmit, kockázatos műfaj ez, egy bántalmazás vagy zaklatás áldozata akár az életével is játszhat ilyenkor. Igaz, ha nem tudja bizonyítani, mi történik vele, akkor is. Szóval az ilyen felvételeknek lehet létjogosultsága: akkor, amikor a felvétel az elkészítésénél (és felhasználásánál) súlyosabb bűncselekmény bizonyítására szolgál.

A karaktergyilkosság nem olyan cél, amely legitimálja a lehallgatást, az, hogy valaki emberből van, nem szorul bizonyításra, és közérdeket sem szolgál. Az, hogy például mi milyen vulgárisak tudunk lenni a barátaimmal, a magánszféránk része akkor is, ha mind közéleti személyiségek vagyunk, sőt, akkor is az lenne, ha politikusok volnánk.”