Fordulópont: Magyar Péter politikai karaktere összeomlott – véget értek a „mézeshetek”!

Ám ezen senki sem sértődik meg, csak Magyar Péternek fáj a demokrácia vitatkozó valósága.

Színről színre láthatjuk, azaz nem „csak” a hanganyagokon hallhatjuk mostantól azt, hogy nem tűri, ha ellentmondanak neki.

Ez derült ki a szerdai napon.

Megtört a lendület

A köztévé előtti tüntetés alatt már látszott, hogy baj van. A tavaszi „nagy meneteléshez” képest jóval kevesebben voltak. Megcsappant az érdeklődés, alábbhagyott a kíváncsiság. Csökkent az izgalmi faktor.

A legnagyobb kockázati tényező azonban továbbra is az a személy maradt, aki egyben a sikert is meghozta. A Tisza Párt ugyanis, bármekkorára nőtt is a lufi, valójában egyszemélyes show maradt, így középtávon – ahogy múlik a szerelem frissessége és véget érnek a „mézeshetek” – egyre lényegesebb kérdéssé válik, hogy

Kicsoda valójában Magyar Péter?

Milyen ember? Hogy gondolkodik? Miként érez? Mik az őszinte szándékai? Nos, már az országjárás első napján sokat megtudtunk… És ez fontos volt!