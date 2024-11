Ugyanaz a testőr kísérte Magyar Pétert Miskolcon, aki korábban kidobta a Hír TV stábját (VIDEÓ)

Futó Boglárkának, a Magyar Nemzet riporterének a gyermekotthon előtt megjelent tüntetők közül többen is nyilatkoztak. Egyikük azt a kérdést intézte a Tisza-vezérnek, hogy miért nem a saját gyerekeivel foglalkozik, hiszen van neki három is. „Az ő családját félreállította, lenyomta, és most idejön. Nem szégyelli el magát!?” – tette hozzá a tüntető.