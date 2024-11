Hiába tagadta Magyar Péter, hogy lenne testőre, egyik embere szó szerint kituszkolt egy újságírót az utcára (VIDEÓ)

Nyitókép: Képernyőfotó

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter hétfőn délelőtt sajtótájékoztatót tartott, ahol csak az általa „összeválogatott” sajtóorgánumok képviselői voltak jelen, akik között azok is helyet foglaltak, akikről az újabb kiszivárgott hangfelvételeken azt mondta, hogy „köcsögök”. Sőt, azt is kijelentette, vannak olyan orgánumok, amelyek munkatársait a „Dunába lökné”.

Végül a Hír TV stábja is megérkezett a helyszínre, ahol rátalált Magyar Péterre és stábjára. Heiter Dávid riporter azt szerette volna megtudni a Tisza-vezértől, hogy kiket tart „köcsögöknek” az újságírók közül, illetve mi a véleménye a hangfelvételeken elhangzottakról, azonban

Magyar válasz helyett idegesen felpattant a helyéről, és a biztonsági embereitől kért segítséget, akik végül kidobták az újságírót az egyeztetés helyszínéről.

A történtekről készült felvételt alább tekintheti meg: