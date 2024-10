Csoportos rablásért ült Magyar Péter testőre

Magyar Pétert is csak a mentelmi joga védi a büntetőügytől

Mindezeken felül magát Magyar Pétert is csak a mentelmi joga védi jelenleg a büntetőjogi felelősségre vonástól. Ismert, hogy nyáron az Ötkert nevű szórakozóhelyen a Tisza Párt elnöke dulakodásba keveredett egy férfival, akinek a gyanú szerint a telefonját is elvette. Vállalhatatlan viselkedése miatt végül a biztonsági őrök dobták ki a belvárosi mulatóból Magyart, aki ellen eljárás is indult, és garázdasággal és lopással vádolják a történtek miatt.

Az ügyészség nemrég kikérte az Európai Parlamenttől a pártelnök mentelmi jogát, amiről Magyar Péter nem akar lemondani. Pedig minden bizonnyal felfüggesztené azt az EP, ha az érintett maga is ezt kérné majd az erről szóló meghallgatáson. Magyar Péter vonakodása azért is különösen kellemetlen, mert tavasszal még azzal kampányolt, hogy hatalomra kerülése esetén megszüntetné a mentelmi jogot.

Villámgyorsan változtatta meg álláspontját a Tisza-vezér

Április 25-én Tamásiban egy fórumon azt mondta: „eltöröljük a mentelmi jogot természetesen. Semmi értelme. Nyilván van Simonkáknak, Boldogoknak, társaiknak. […] Szóval nyilván a mentelmi jog az egy szükséges rossz. Egyébként vannak olyan országok, ahol ez működik, vannak ahol nem, nekünk nem lesz rá szükségünk, úgyhogy mi ezt eltöröljük”.

Magyar aztán pár héttel később, egy derecskei fórumon is megerősítette ezt az ígéretét. „A mentelmi jogot meg fogjuk szüntetni, ezt már több helyen mondtam. Bár egyébként lehet, hogy nekem például szükségem lenne rá, mert éppen harminc eljárást indítottak ellenem és nyilván ez lesz a következő két évben is. De ennek ellenére sem fogom felvenni az európai parlamenti képviselői mandátumot, amivel egyébként járna ugyanúgy mentelmi jog” – állította Magyar Péter, aki azóta EP-képviselő lett, és jelenleg is a mentelmi joga mögé bújik.