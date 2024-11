Az a Magyar Péter papol gyermekvédelemről, aki intézettel fenyegette saját gyerekeit volt felesége szerint (VIDEÓ)

Magyar gyorsan felejt, éppen ezért nem árt felidézni a volt felesége, Varga Judit megrázó interjúját, amelyben azt is elmondta, Magyar Péter bosszúvágytól hajtva azzal fenyegetőzött, hogy a gyerekei intézetbe kerülnek.

Varga Judit szavai szerint, amikor Magyar Péter attól tartott, hogy elveszíti az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagságait, telefonon, valamint sms-ekben kezdett fenyegetőzni. „Amikor behívták a Nemzetgazdasági Minisztériumba és mondta, ha bekövetkezik, amire számított és elveszik a pozícióit, akkor nem lesz hova hátrálnia és én is meg a gyerekek is megemlegetjük azt, ami következni fog. Máig megvannak ezek az sms-ek” – idézte fel Varga Judit. A korábbi tárcavezető szerint másik alkalommal Magyar a saját gyerekeinek is komoly traumát okozhatott.