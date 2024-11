„Magyar Péter éles kirohanásai a közvetlen munkatársai vagy az újságírók ellen nem lehet meglepő a balliberális sajtó munkatársai számára, ugyanis hozzám is eljutott számtalan információ arról, hogy a nyilvános eseményein vagy a TV-stúdiókban, amikor már nem forog a kamera, rendszeresen gyalázza a balliberális újságírókat és a saját közvetlen munkatársait is.

Az egyik ilyen eset az volt, amikor szeptember 5-én a Keleti pályaudvaron tartott egy sajtótájékoztatót és véletlenül az élő közvetítése hamarabb kezdődött, mint kellett volna, így az is látható volt, hogy Magyar Péter kiköpi a rágóját. Miután Magyar Péter ezt megtudta, a Keleti Pályaudvaron mindenki szeme láttára ordibált minősíthetetlen stílusban a saját munkatársaival.

A balliberális újságírók pedig elképedve nézték az eseményeket. A fő kérdés az, hogy a munkatársai és az őt még most is ajnározó balliberális újságírók vajon meddig tartanak ki mellette. Hiszen amellett, hogy a szimpatizánsait gyalázza, őket is mindenféle negatív jelzőkkel illeti. Az EP-képviselői is emlékeznek arra a leszúrásra, ami után agyhalott Soros-ügynöknek tituálta őket. Kétségeink ne legyenek: azért fizetik őket külföldről, hogy ezt is eltűrjék, de vajon meddig viselik ezt el a pénzért cserébe?”

Nyitókép: Mediaworks/Markovics Gábor