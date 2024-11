Baloldali hagyományt visz tovább Magyar Péter: előtte is voltak politikusok, akik belegázoltak a sajtóba

Emlékezetesen volt az is, amikor Veres János korábbi pénzügyminiszter még 2006-ban lefejelte a Hír TV kameráját, miközben egy önkormányzati egyeztető fórumról távozott. Veres később szóban is megerősítette, nem véletlenül fejelte le a televízió munkaeszközét. Mint mondta, az egyeztetésen volt olyan televíziós társaság, amelyiknek nem szeret nyilatkozni. Gyurcsány Ferenc több Facebook-posztjában és a tavalyi évadnyitó beszédében is a sajtó munkatársait fenyegette.