Hatalmas baklövést követett el Magyar Péter: az alkotmányjogász szerint ezért a testőrén csattanhat az ostor

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter hétfőn délelőtt sajtótájékoztatót tartott, ahol csak az általa „összeválogatott” sajtóorgánumok képviselői voltak jelen, akik között azok is helyet foglaltak, akikről az újabb kiszivárgott hangfelvételeken azt mondta, hogy „köcsögök”. Sőt, azt is kijelentette, vannak olyan orgánumok, amelyek munkatársait a „Dunába lökné”.

Végül a Hír TV stábja is megérkezett a helyszínre, ahol rátalált Magyar Péterre és stábjára. Heiter Dávid riporter azt szerette volna megtudni a Tisza-vezértől, hogy kiket tart „köcsögöknek” az újságírók közül, illetve mi a véleménye a hangfelvételeken elhangzottakról, azonban

Magyar válasz helyett idegesen felpattant a helyéről, és a biztonsági embereitől kért segítséget, akik végül kidobták az újságírót az egyeztetés helyszínéről.

Ifj. Lomnici Zoltán is megszólalt az ügyben

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint azonban ezzel bűncselekményt is megvalósíthatott Magyar Péter bizalmi embere – írja a Magyar Nemzet.

A Tisza Párt elnöke korábban arra hivatkozott, hogy zárt körű eseményt tartanak. Csakhogy ifj. Lomnici Zoltán szerint ebben az esetben fő szabályként a helyszínt adó szállodának kell gondoskodni a rendezésről és a helyszín biztosításáról.

A szállodában történt eseményekért pedig ennek értelmében nem Magyar Péter magántestőre felelt.

Ez pedig azt jelenti, hogy ki sem tehette volna a stábot a szállodából. Az alkotmányjogász emlékeztetett: ezzel jogsértő módon léptek fel Heiter Dáviddal szemben. Legsúlyosabb esetben a kényszerítés bűncselekménye is megvalósulhatott az ügyben – fejtette ki a Tisza Párt legújabb botrányáról ifj. Lomnici Zoltán.

