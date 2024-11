„Nem tudom”, rollermosdatás, füstbomba – múltidéző a momentumos Fekete-Győr Andrással (VIDEÓ)

A következő évek során aztán a Momentum nem volt híján a belső konfliktusoknak. Ezek egyik apropója lehetett, hogy

2021-ben Fekete-Győr miniszterelnök-jelöltként is megmérette magát a baloldali előválasztáson, amely szerinte akkor is jó ötlet volt, ha amúgy belebukott (a szavazatok alig több mint 3%-át szerezte meg – a szerk.).

Ez meg is alapozta az akkor még pártelnök politikai tekintélyének alapos gyengülését, amelyet egy-két akciójával (kínos parlamenti felszólalások, még kínosabb Partizán-interjú, vagy még a VV Zsolti által is hihetetlennek tartott rollermosdatás, stb.) saját maga is addig erodált, míg végül 2021-ben lemondott a pártelnöki tisztségről, helyét pedig Donáth Anna vette át.