Ft
Ft
19°C
8°C
Ft
Ft
19°C
8°C
10. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság fejlemény Standard & Poor ' s Magyarország New York ítélet

Ítéletet mondtak Magyarországról – nagyon fontos ügyben született döntés

2025. október 10. 22:56

Megkezdődött az őszi hitelminősítések korszaka, elsőként a legfontosabb, a Standard & Poor's tette közzé véleményezését Magyarország adósságáról.

2025. október 10. 22:56
null

Változatlanul befektetésre ajánlja Magyarországot a Standard and Poor's amerikai hitelminősítő, amely megerősítette Magyarország államadósság-besorolását. 

A bizalom tehát töretlen

 – ezt péntek éjjel a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye is üdvözölte. Magyarország így mindhárom nagy hitelminősítőnél (a Fitch és a Moody's később közli értékelését) befektetésre ajánlott kategóriában van, és mivel utóbbi kettőnél két fokkal a határvonal felett áll hazánk, várhatóan így is marad jó darabig. 

Előzetesen igencsak vegyes volt a várakozás, ugyanis voltak jelei annak, hogy kritikus lépés mellett dönt a hitelminősítő és bóvliba küldi hazánkat, bár a legtöbb elemző szerint a gazdasági mutatók szerint ez egyáltalán nem lett volna indokolt. 

Noha a magyar gazdaság gyengélkedik, de ez elsősorban a kedvezőtlen külső kereslet miatt alakul így, amire kevés ráhatása van hazánknak. Időközben viszont rendkívül kedvező második negyedéves költségvetési adat látott napvilágot. 

Ezt is ajánljuk a témában

Uniós pénzeknél nem történt fejlemény, míg a magyar monetáris politika továbbra is rendkívül szigorú maradt az új jegybanki vezetés alatt is, ez a forint árfolyamán is meglátszik. Az infláció sem ingadozik, megállt egy viszonylag magas, de kezelhető szinten, kicsivel 4 százalék felett. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ráadásul a hitelminősítő korábban 4,5 százalékos hiányt jósolt, ezt pedig a költségvetés nagyságrendileg hozza is, nem várható jelentős eltérés. 

Ezek tehát együttesen azt vetítették előre, hogy nem ront Magyarország besorolásán az S&P. Ez pedig végül be is következett. Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője is úgy kommentálta a hírt, hogy nem lett meglepetés, előzetesen is erre lehetett számítani. 

„Előretekintve sem számítunk arra a globális gazdasági helyzet drasztikus megváltozása nélkül, hogy a magyar adósság besorolása a bóvli kategóriába kerülne. A gazdasági növekedés dinamizálódásával és a külső kereslet, valamint a geopolitikai konfliktusok fokozatos rendeződésével, illetőleg a költségvetési hiány és azon keresztül az államadósság fokozatos csökkenésével várakozásaink szerint a kilátás javulása következhet be, akár már jövőre” – tette hozzá.

A minisztérium a döntés után kiemelte: Magyarország pénzügyei rendezettek, a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, miközben változatlanul elkötelezett a költségvetés stabilitásának megőrzése, a szigorú fiskális fegyelem fenntartása, valamint az államadósság és a költségvetési hiány csökkentése mellett.

A hírt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is üdvözölte közösségi oldalán.

 

 

Nyitókép: Jászai Csaba/MTI

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
langyostiszasok
2025. október 10. 23:26
Most bújik csak ki a szög a zsákból, a szocializmusban a magyar nép vérverejtékén tenyésztett, lefitymált faszra kapott diplomás "értelmiség" gyümölcse még csak most kezd igazán beérni. Ahol gyakorlatilag az értelmi fogyatékosoknak osztogatták a diplomákat, csak rá kell nézni a Tisza párt szavazói bázisára! Mint a szőke nő meg a halál: -Érted jöttem. -Értem? -Érted. -Nem értem.... Meg a pszichiáter: -Elmehetek? -Nem, azt mondtam: elmebeteg. Na ennyit a zsidó-"keresztény" "értelmiségről" Meg a 666 szögű "vallásukról", ahol a "jó"istenük, a SÁTÁN, még abba is beleugat, hogy mit mikor csináljanak, meg ne csináljanak. "Csak vasárnap szarjál, mert az úr így parancsolá" "És ne zabáljál disznót, mert az az úré!" "Attól marad jó kicsi a pöcsöd!" "Vágjál le a faszodból, hogy nehogy elszaporodjál!" "És így, hogy ilyen kevesen maradtok, így majd a többi nép örvendezik vala!" Ámen !
Válasz erre
0
0
survivor
2025. október 10. 23:24
NokiNokedli A Demokrata Párt
Válasz erre
0
0
NokiNokedli
2025. október 10. 23:21
A hitelminősítőket ki fogja minősíteni? Emlékezzünk, hogy a 2008-ban kirobbant gazdasági világválság idején a hitelminősítők igen jelentős szerepet játszottak a válságban, és az országok lehúzásában.
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. október 10. 23:11
Hasít a NER! A HVG rottyon.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!