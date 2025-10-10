Ítéletet mondtak Magyarországról – nagyon fontos ügyben született döntés

Változatlanul befektetésre ajánlja Magyarországot a Standard and Poor's amerikai hitelminősítő, amely megerősítette Magyarország államadósság-besorolását.

A bizalom tehát töretlen

– ezt péntek éjjel a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye is üdvözölte. Magyarország így mindhárom nagy hitelminősítőnél (a Fitch és a Moody's később közli értékelését) befektetésre ajánlott kategóriában van, és mivel utóbbi kettőnél két fokkal a határvonal felett áll hazánk, várhatóan így is marad jó darabig.

Előzetesen igencsak vegyes volt a várakozás, ugyanis voltak jelei annak, hogy kritikus lépés mellett dönt a hitelminősítő és bóvliba küldi hazánkat, bár a legtöbb elemző szerint a gazdasági mutatók szerint ez egyáltalán nem lett volna indokolt.

Noha a magyar gazdaság gyengélkedik, de ez elsősorban a kedvezőtlen külső kereslet miatt alakul így, amire kevés ráhatása van hazánknak. Időközben viszont rendkívül kedvező második negyedéves költségvetési adat látott napvilágot.