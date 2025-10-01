Ezt már a Törvényszék sem hagyhatta szó nélkül: itt a válasz Magyar Péterék fenyegetésére

Magyar Péter elvesztette a pert, amit a Tisza kiszivárgott adóterve miatt indított
A bíróság döntése szerint a Tisza Pártnak 200 ezer forint plusz ÁFA perköltséget kell kifizetnie az Indexnek.
Miután a Fővárosi Törvényszék elsőfokon elutasította a Tisza Párt sajtó-helyreigazítási keresetét, Magyar Péterék azonnal a bíróságot támadták. A testület nyilatkozatban védte meg a bírái függetlenségét.
Mint arról lapunk elsőként beszámolt, Magyar Péter és a Tisza Párt elbukta azt a sajtó-helyreigazítási pert, amelyet az Index ellen indítottak a párt kiszivárgott adóterveivel kapcsolatos cikk miatt.
Ezt is ajánljuk a témában
A bíróság döntése szerint a Tisza Pártnak 200 ezer forint plusz ÁFA perköltséget kell kifizetnie az Indexnek.
Az ítélet után elkezdtek érkezni a baloldal reakciói is: bíróellenes hangulatkeltés, elfogultságra utaló vádak, sőt a bíróság függetlenségének kétségbe vonása.
Ezt is ajánljuk a témában
Van, akinek már a miniszterelnök kivégzése jár a fejében.
A történtek után a Fővárosi Törvényszék szerdán hivatalos közleményben reagált a közéleti és politikai támadásokra, hangsúlyozva: az ügyben még csak elsőfokú ítélet született, így az érintettek számára adott a jogorvoslat lehetősége.
„A peres fél az eljárásjogi törvényben meghatározott jogorvoslattal élhet” – írták, hozzátéve, hogy természetesen mindenki élhet véleménynyilvánítási szabadságával, de kizárólag az alkotmányos kereteken belül.
A Törvényszék ugyanakkor határozottan visszautasította azokat a kijelentéseket, amelyekben a bíróságok pártállami működéséhez hasonlították a döntéshozatalt, vagy amelyek szerint a bíró már a tárgyalás előtt döntött volna az ügy kimeneteléről.
Ezek a kijelentések, a közlemény fogalmazása szerint „a bíróságokba vetett bizalom csorbítására alkalmasak”.
A Tisza Párt és Magyar Péter egyébként az Index egyik cikke miatt perelt, amely azt állította, hogy a párt adó- és gazdaságpolitikai tervei közt szerepelne a felső középosztály adóztatása, valamint bizonyos kedvezmények eltörlése. Magyar Péter ezt „hazugságnak” minősítette, és pert indított – amelyet azonban az elsőfokú bíróság elutasított.
A Fővárosi Törvényszék végül arra is felhívta a figyelmet, hogy noha a bíróságok ítéletei nyilvánosan kritizálhatók, az igazságszolgáltatás függetlenségét nem lehet politikai eszközként használva rombolni.
Az ítéletek nyilvános kritikájának helye van, de mindenkor csak a véleménynyilvánítási szabadság alkotmányos keretei között.”
– fogalmazott a Törvényszék közleménye.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
***