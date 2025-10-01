Ft
10. 01.
szerda
Tisza Pár Index Magyar Péter Fővárosi Törvényszék baloldal per ítélet

Ezt már a Törvényszék sem hagyhatta szó nélkül: itt a válasz Magyar Péterék fenyegetésére

2025. október 01. 11:08

Miután a Fővárosi Törvényszék elsőfokon elutasította a Tisza Párt sajtó-helyreigazítási keresetét, Magyar Péterék azonnal a bíróságot támadták. A testület nyilatkozatban védte meg a bírái függetlenségét.

2025. október 01. 11:08
null

Mint arról lapunk elsőként beszámolt, Magyar Péter és a Tisza Párt elbukta azt a sajtó-helyreigazítási pert, amelyet az Index ellen indítottak a párt kiszivárgott adóterveivel kapcsolatos cikk miatt.

Az ítélet után elkezdtek érkezni a baloldal reakciói is: bíróellenes hangulatkeltés, elfogultságra utaló vádak, sőt a bíróság függetlenségének kétségbe vonása.

A történtek után a Fővárosi Törvényszék szerdán hivatalos közleményben reagált a közéleti és politikai támadásokra, hangsúlyozva: az ügyben még csak elsőfokú ítélet született, így az érintettek számára adott a jogorvoslat lehetősége.

„A peres fél az eljárásjogi törvényben meghatározott jogorvoslattal élhet” – írták, hozzátéve, hogy természetesen mindenki élhet véleménynyilvánítási szabadságával, de kizárólag az alkotmányos kereteken belül.

A Törvényszék ugyanakkor határozottan visszautasította azokat a kijelentéseket, amelyekben a bíróságok pártállami működéséhez hasonlították a döntéshozatalt, vagy amelyek szerint a bíró már a tárgyalás előtt döntött volna az ügy kimeneteléről. 

Ezek a kijelentések, a közlemény fogalmazása szerint „a bíróságokba vetett bizalom csorbítására alkalmasak”.

A Tisza Párt és Magyar Péter egyébként az Index egyik cikke miatt perelt, amely azt állította, hogy a párt adó- és gazdaságpolitikai tervei közt szerepelne a felső középosztály adóztatása, valamint bizonyos kedvezmények eltörlése. Magyar Péter ezt „hazugságnak” minősítette, és pert indított – amelyet azonban az elsőfokú bíróság elutasított.

A Fővárosi Törvényszék végül arra is felhívta a figyelmet, hogy noha a bíróságok ítéletei nyilvánosan kritizálhatók, az igazságszolgáltatás függetlenségét nem lehet politikai eszközként használva rombolni.

Az ítéletek nyilvános kritikájának helye van, de mindenkor csak a véleménynyilvánítási szabadság alkotmányos keretei között.”

– fogalmazott a Törvényszék közleménye.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

 

díszponty
2025. október 01. 12:02
Jó jó, csak az igen tisztelt bírói kar fosni fog, miféle büntit kaphat majd másodfokon később ha ott is elkaszálják magyratalanpétert?
states-2
2025. október 01. 12:01
A pszichopata szokásos őrjöngése, de már csak félév, hogy bevonuljon valamelyik intézménybe Napóleonnak.
namivan-2
2025. október 01. 11:29
MP: " Én aztán nem hagyom magam. Bárkinek az arcába ugrom. Anyám is bíró volt, tudom, hogy megy ez. Az Ukrajna szintű korrupt jövedelem vár rám, meg fogom szerezni, ha belerokkantok is.."
Ízisz
2025. október 01. 11:21
Z. Ejnye bejnye fiacskám... Igy nem beszélünk a független bírósággal!!! Most már fogadj szót!!! 💯❗
