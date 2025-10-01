Ezt már a Törvényszék sem hagyhatta szó nélkül: itt a válasz Magyar Péterék fenyegetésére

„A peres fél az eljárásjogi törvényben meghatározott jogorvoslattal élhet” – írták, hozzátéve, hogy természetesen mindenki élhet véleménynyilvánítási szabadságával, de kizárólag az alkotmányos kereteken belül.

A Törvényszék ugyanakkor határozottan visszautasította azokat a kijelentéseket, amelyekben a bíróságok pártállami működéséhez hasonlították a döntéshozatalt, vagy amelyek szerint a bíró már a tárgyalás előtt döntött volna az ügy kimeneteléről.

Ezek a kijelentések, a közlemény fogalmazása szerint „a bíróságokba vetett bizalom csorbítására alkalmasak”.

A Tisza Párt és Magyar Péter egyébként az Index egyik cikke miatt perelt, amely azt állította, hogy a párt adó- és gazdaságpolitikai tervei közt szerepelne a felső középosztály adóztatása, valamint bizonyos kedvezmények eltörlése. Magyar Péter ezt „hazugságnak” minősítette, és pert indított – amelyet azonban az elsőfokú bíróság elutasított.

A Fővárosi Törvényszék végül arra is felhívta a figyelmet, hogy noha a bíróságok ítéletei nyilvánosan kritizálhatók, az igazságszolgáltatás függetlenségét nem lehet politikai eszközként használva rombolni.