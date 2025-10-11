Ft
10. 11.
szombat
liberális Magyarország Fülöp Attila bíróság Magyar Péter ellenzék ítélet baloldal

Beborult az ég Magyar Péter felett: ítéletet hirdetett a bíróság

2025. október 11. 19:00

„Mától papírja is van Magyar Péternek, hogy ő a magyar hazudozó Péter” – jegyezte meg Fülöp Attila.

2025. október 11. 19:00
null

Fülöp Attila a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy Magyar Péter újabb pert vesztett.

„Mától papírja is van Magyar Péternek, hogy ő a magyar hazudozó Péter. A bíróság ugyanis ítéletet hirdetett: Magyar Péter hazudott.

Többszörösen is.

Ha nem bújna mindig az általa eltörölni kívánt mentelmi jog mögé, akkor büntetőjogilag is felelnie kellene. Ezért is fontos neki Brüsszel és az ő védelmük” – jegyezte meg a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

hlaci83
2025. október 11. 20:23
Mi a szar ez?????? Milyen pert vesztett? LE SEM ÍRJÁTOK, A HIVATKOZÁSOK SEM ÉRNEK SZART SE. MENJETEK MÁR A PICSÁBA, “újságírók”….
Válasz erre
1
0
mihint
2025. október 11. 19:31
Régen beborult az az ég. Aki a legközvetlenebb hozzátarozóját ilyen módon elárulja, az nem ember. És ez nincsen összefüggésben az újszövetség hasonló szövegtartalmú részével(elhagyja apját, anyját, meg nem békét hozni jözzem a földre). Annál inkább mindezek hamisításával. Manapság egy történettudós is perelhetné ezt a marhát, ha nem lenne ennyi nagykabátja. Mindenki tudja, nem szokott az ilyesminek "jó vége lenni", függetlenül a tényleges gyakorlati megoldástól.
Válasz erre
4
0
states-2
2025. október 11. 19:29
Mint az várható volt, a csürhe, élén a pszichopatával összeomlott. És még van félév a választásokig, könnyen megtörténhet, hogy négyötöd lesz ennek a vége, nem kétharmad. A pszichopata pedig valamelyik klinikán végzi.
Válasz erre
5
0
Sün Balázs
2025. október 11. 19:21
Ez az ember már bemutatkozáskor is hazudik, mert ő "nem magyar", hanem brüsszeli, esetleg ukrán péter.
Válasz erre
6
0
