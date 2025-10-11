Beborult az ég Magyar Péter felett: ítéletet hirdetett a bíróság

Fülöp Attila a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy Magyar Péter újabb pert vesztett.

„Mától papírja is van Magyar Péternek, hogy ő a magyar hazudozó Péter. A bíróság ugyanis ítéletet hirdetett: Magyar Péter hazudott.

Többszörösen is.

Ha nem bújna mindig az általa eltörölni kívánt mentelmi jog mögé, akkor büntetőjogilag is felelnie kellene. Ezért is fontos neki Brüsszel és az ő védelmük” – jegyezte meg a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.