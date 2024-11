„Karácsonynak Budapest csak annyiban köztársaság, hogy kiírja a Facebookra” – Szentkirályi Alexandra a Mandinernek

Hogy állnak a kormánnyal folytatott tárgyalások a budapesti lakhatási válság kezelése kapcsán?

Két találkozón vagyok túl Nagy Márton miniszter úrral. Teljesen egyértelmű:

a kormány kész a maga részéről hozzájárulni ahhoz, hogy enyhítse a fővárosi lakhatási válságot.

Karácsony Gergelyék az elmúlt években az ígérgetéseken túl nem kezdtek semmit ezzel az üggyel. Példának okáért nyolc lakás kiadását egy Ügynökségen keresztül nem tudom teljesítményként értékelni. A kormány most futó nemzeti konzultációjában is vannak lakhatással kapcsolatos kérdések, de például az Airbnb szabályozás ügyében már lépett is a kabinet. A fővárosi Fidesz részéről mi megtettük a javaslatainkat és a jövőben is így teszünk, akárhányszor söpri is le a baloldali többség azokat.