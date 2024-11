Törvénytelen működés, kis szakpolitika és tiszás lebőgés – Folytatta munkáját a Fővárosi Közgyűlés

Ezt hozta össze a Tisza: több migránst, kevesebb rezsicsökkentést

Most már tudjuk: a szivárványkoalíció - benne a Tisza Párttal – ha tehetné, Budapesten is eltörölné a rezsicsökkentést, és migránsokat telepítene be a fővárosi önkormányzat bérlakásaiba.