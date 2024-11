Itt az új OECD-jelentés, a románok megint utcahosszal vernek minket – már ami az ottani balos sajtó jóindulatát illeti

Figyelemreméltó adat továbbá, hogy mely nyugat-, illetve dél-európai országban hányan rendelkeznek kiegészítő magán egészségbiztosítással: Belgium és Franciaország vezet 96-97 százalékkal, de ott találjuk az élen Szlovéniát és Hollandiát is. Tíz horvát közül közel hat, tíz osztrákból közel négy fizet pluszban ilyesmit – például azért, hogy gyorsabban férjen hozzá vizsgálatokhoz. És valóban: Szlovéniában és Horvátországban például (az OECD adatai alapján) még így is hosszabbak vagy hasonlóan hosszúak a műtéti várólisták.

Itt se feltétlenül érdemes tehát azon stresszelnünk magunkat, hogy máshol bezzeg csupa-csupa kolbászízű kerítést építenek.

De tanulságos az a táblázat is, amely a kielégítetlen ellátási igényeket mutatja be országonként, jövedelem szerinti bontásban. Magyarország az orvosi vizsgálatok elérhetősége tekintetében szorosan Ausztria és Luxemburg mögött áll a rangsorban, a fogorvosi ellátás tekintetében pedig még meg is előzi őket – amiben természetesen benne lehet az is, hogy sok magyarnak eszébe se jutott a megelőző 12 hónapban, hogy (fog)orvoshoz kéne mennie, és ezért nem szembesült problémákkal; de az mégse lehet véletlen, hogy

a görögök, a lettek vagy a románok számára (anyagi okokból vagy a várólisták hossza miatt) akár tízszer akkora arányban okoz nehézséget a hozzáférés.

2022/2023-ban az alacsony jövedelmű dánok és norvégok 17 százaléka akart, de nem tudott fogorvoshoz menni, de még a magas jövedelműek körében is előfordult ellátatlanság.

Ami nem azt jelenti, hogy lepipáljuk a skandinávokat –

arra azonban utalhat, hogy amelyik magyar régen járt orvosnál, annak érdemes lehet próbálkoznia, esélyei ugyanis minimum vetekszenek egy szerényebben élő dánéval.

Hevenyészett kutakodásom alapján egyébként romániai hírportálok semmiféle pocsékozással és „a sor végén kullogunk”-ozással nem álltak elő az OECD jelentése nyomán, noha igazán nem sok hízelgőt ír róluk a dokumentum.

Így azért könnyű elégedettnek és boldognak lenni.

***