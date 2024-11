Alkoholistaként, elfeledve halt meg a Sztahanov-modell névadója

Nyitókép: Sztahanov hős bányászként és idős korában. Fotó: Arcanum/Új Világ/Ország-Világ

1977. november 5-én csupán rövidhírben írták meg a hazai lapok, hogy 72 éves korában meghalt Alekszej Sztahanov, a szocialista munka egykori hőse. Azt már nem tették hozzá, hogy idős korában az alkohol rabja lett. Ma már tudjuk, Sztahanov a sztálini propaganda terméke volt. A történet szerint 1935. augusztus 31-én a donyecki bányában dolgozó férfi az 5 óra 45 perces műszak során nem kevesebb, mint 102 tonna szenet bányászott ki egymagában, a tervezett mennyiség 14-szeresét.

Sztahanov valóban a donyecki bányában dolgozott vájárként azon az estén, ám utóbb az is kiderült, a rekorddöntésben több bányász is segítette.

Sztahanov pillanatok alatt a munka hőse lett. A párt intézkedett, hogy kapjon egy teljesen berendezett lakást, amelybe a telefont is bevezették, elmehetett a feleségével egy hétre üdülni és Donyeck összes színházában és mozijában is ingyenjegy várta. No meg maga Sztálin Moszkvában.