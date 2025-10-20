Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
10. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 20.
hétfő
Rendkívüli!

Elárulták, milyen helyszínek jöhetnek szóba a budapesti békecsúcs kapcsán

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
rendszer család vívmány Tisza Párt kommunizmus Magyar Péter kapitalizmus munka

Ezért lett tiszás a gazdag szomszédod, vagy a rokonod

2025. október 20. 20:57

A kommunista álom végül mindig ugyanoda vezet: nem a közös jólétbe, hanem a közös semmibe.

2025. október 20. 20:57
null
Dezse Balázs
Dezse Balázs
Pesti Srácok

„A kapitalizmus legalább megengedi, hogy próbálkozz. Hibázhatsz, tanulhatsz, buksz, de újrakezdheted. A kommunizmusban viszont mindenki egyszerre veszít – és ez a rendszer legfőbb erkölcsi vívmánya. Mert ha senki sem boldog, akkor végre »igazság van«.

Mert a kommunista álom végül mindig ugyanoda vezet: nem a közös jólétbe, hanem a közös semmibe. Akiről szó van ebben a sztoriban, az nyilvánvalóan inkognitóban marad. A lényeg viszont nyilvánvaló.

A kommunizmus természetellenes, megöli a versenyt, a természetes különbségeket és a családot, hiszen ki akarná a gyerekét a szomszéddal egyenértékűként kezelni? Ki akarná az élete munkáját, a találmányát, a befektetését megosztani ismeretlenekkel? És éppen ezért erőszakos a kommunizmus, mert ezt valamivel mégiscsak el kell érnie.

De, erről talán máskor. Na, ezért »erős« most Tisza. Mert ők azt akarják, hogy nekik legyen, neked meg ne. És ezért kommunista tiszás a szomszédod, akinek Teslája van és nagy háza. Mert, ha neked is lesz, akkor ő már nem lesz különleges.  

Tádáám.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kalyibagaliba
2025. október 20. 21:24
A Teslát tölti a napelemekről, amiket szintén a mindenféle állami támogatásokból épített házatetejére pakoltatott rogyásig. De ha néha van egy kis gond, akkor meg o1g. A többire meg ott a Mastercard. Ezeknek a szavára ad sok jobb sorsra érdemes.
Válasz erre
0
0
SzkeptiKUSS
2025. október 20. 21:18
Az a szomorú, ha nem is szó szerint, de a leírtak igazak.
Válasz erre
0
0
mAgyar-Peter-a-nemzetronto
2025. október 20. 21:14
Tényleg sok jólétben élő nyomorgó van.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!