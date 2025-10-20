„A kapitalizmus legalább megengedi, hogy próbálkozz. Hibázhatsz, tanulhatsz, buksz, de újrakezdheted. A kommunizmusban viszont mindenki egyszerre veszít – és ez a rendszer legfőbb erkölcsi vívmánya. Mert ha senki sem boldog, akkor végre »igazság van«.

Mert a kommunista álom végül mindig ugyanoda vezet: nem a közös jólétbe, hanem a közös semmibe. Akiről szó van ebben a sztoriban, az nyilvánvalóan inkognitóban marad. A lényeg viszont nyilvánvaló.

A kommunizmus természetellenes, megöli a versenyt, a természetes különbségeket és a családot, hiszen ki akarná a gyerekét a szomszéddal egyenértékűként kezelni? Ki akarná az élete munkáját, a találmányát, a befektetését megosztani ismeretlenekkel? És éppen ezért erőszakos a kommunizmus, mert ezt valamivel mégiscsak el kell érnie.

De, erről talán máskor. Na, ezért »erős« most Tisza. Mert ők azt akarják, hogy nekik legyen, neked meg ne. És ezért kommunista tiszás a szomszédod, akinek Teslája van és nagy háza. Mert, ha neked is lesz, akkor ő már nem lesz különleges.

Tádáám.”