Weber: Orbánnak nem békemissziója volt, az útjai csak elnyújtották a háborút

Kedden az Európai Parlament plenáris ülése előtt tartottak sajtótájékoztatót a képviselőcsoportok elnökei – írja az Index.

Az Európai Néppárt (EPP) képviseletében Manfred Weber pártcsaládelnök állt mikrofon elé, ahol az újságíróknak beszélt többek között Orbán Viktorról is.

A német politikus a magyar soros elnökség programjáról tervezett szerdai vita kapcsán először is összehasonlította a legutóbbi, a 2011-es és az idei magyar soros elnökséget.

A lap arról számolt be, hogy Weber szerint míg 2011-ben a magyar soros elnökségnek teljes hozzáférése volt az Európai Tanácshoz és az Európai Bizottsághoz, valamint 44 magas rangú találkozót tartottak Budapesten, addig az idei soros elnökség kudarc szerinte.

2011-ben 103 jogalkotási dossziét zártak le. Az egy olyan Magyarország volt, amely ügyeket zár le, ami része az európai jogalkotásnak” – jelentette ki az Európai Néppárt elnöke, aki ezután szót ejtett Orbán Viktor júliusi békemisszióiról is.

Az orosz–ukrán háború kérdése

„Ma teljes kudarcot látunk. Orbán nagy, történelmi küldetése, aminek célja az volt, hogy megvédjük a békét és az értékeinket, szeretném ismét hangsúlyozni, hogy Orbán Viktor útja Putyinhoz, a kínai és az amerikai vezetőkhöz

egyáltalán nem egy békemisszió volt, hanem egy utazás, amely meghosszabbítaná a háborút”

– idézte a lap Manfred Weber kijelentését, aki például arról is megfeledkezett az érvelésében, hogy a magyar miniszterelnök a béke előmozdítása érdekében Volodomir Zelenszkij ukrán elnökkel is találkozott. Korábban a nemzetközi baloldali média is úgy támadta a magyar miniszterelnök békemissziós törekvését, hogy teljesen elhallgatta az ukrán elnökkel folytatott tárgyalását.

