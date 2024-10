Vitézy szerint Lázár „bosszúja”, a tárca szerint okkal nem Budapesten épül az új közlekedési múzeum

Lánszki Regő beszédet is mondott a díjátadón, ahol megemlítette többek között, hogy

az új Közlekedési Múzeum az innováció központja lesz, ami a jövő egész magyar iparát meghatározza”.

Arról is beszélt, hogy debreceniként különösen büszke, hogy ott épül meg a Közlekedési Múzeum. Azzal folytatta, nem is kell különösebben magyarázni, hogy Debrecen ideális hely a múzeum számára. „Debrecen az autóipar új csillaga. Míg '90 előtt nem is volt autógyártás Magyarországon, ma világszínvonalú gépkocsik készülnek. A civis város még ebben is kiemelkedik, hiszen lényegében a semmiből lett itt a legmagasabb színtű autóipar kevesebb mint egy évtized alatt” – hívta fel a figyelmet.

„Úgy gondolom nemzetstratégiai kérdés is, hogy az ország egyik legnagyobb városa mellett építünk egy olyan múzeumot, ami egész napos turistalátványosság lesz. Különösen itt a Hortobágy pusztaságában kiemelkedve és ezzel turisták tízezreit vonzza majd mágnesként a városba, akik Debrecen és a Hortobágy nevezetességei mellett a közlekedés hagyományait és legújabb innovációit is meg akarják majd ismerni” – jegyezte meg.

A fővárosban nem lett volna ilyen jelentősége

„Olyan jelentősége lesz itt a Közlekedési Múzeumnak, ami Budapesten soha nem lett volna, itt nem csak egy múzeum lesz a sok közül, hanem a város és egész Kelet-Magyarország (sőt azt gondolom a Partiumot is ide érthetjük) éke és büszkesége, amivel összekapcsolják a várost”

– szögezte le az államtitkár.

Arra is kitért, hogy „a kilenclyukú híd mellett egy újabb jelentős híd lesz ezen a tájon, ami összeköti a múltat a jövővel, Debrecent a világ csúcsiparával. (...) Képzeljék el: a Hortobágy végtelen síkságán, az autópálya és a BMW gyár mellett egy különleges épület tűnik fel a távolban. Egy olyan épület, ami távolról délibábnak tűnhet, de ahogy közeledünk, egyre inkább valósággá válik. Ez lesz a Közlekedési Múzeum, egy olyan épület, ami nemcsak funkcionális, de esztétikai élményt is nyújt” – fogalmazott beszédében Lánszki Regő.

Az építészeti államtitkár vonatkozó bejegyzést teljes terjedelmében alább olvashatja: