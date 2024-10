Rendőrség: Magyar Péter nem tett feljelentést volt barátnője ellen, nyilatkozatok alapján pedig nem indul nyomozás

Azóta azonban Magyar nem beszélt, nem posztolt a feljelentésről, ezért múlt héten megkérdeztük a Tisza Pártot, hogy Magyar vagy a párt más tagja fordult-e ezügyben a hatóságokhoz, de nem érkezett válasz. A Fővárosi Főügyészég azt közölte, hogy illetékességi területükön nem azonosítható olyan feljelentés, amelyet európai parlamenti képviselő tett zsarolás gyanújával.

Ahogy azonban megírtuk, ha Magyar nem is, de a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István az ügyészséghez fordult és zsarolás, de ami ennél is fontosabb, hamis vád bűntettének gyanújával is bejelentést tett. Utóbbit nyilván Magyar állításaira vonatkoztatva.

A válasz pedig most meg is érkezett, a határozatról Tényi tájékoztatta lapunkat. Eszerint az ügyészség a feljelentést áttette a Budapesti Rendőr-főkapitányságra,

amely a feljelentést – bűncselekmény gyanújának hiányában – elutasította.

Az indoklás szerint Tényi – Magyar Péter kijelentéseire alapozott – feljelentésének tartalma alapján konkrét történeti tényállás nem rekonstruálható.