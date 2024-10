„Magyar Péter átlépett egy határt” – újra megszólalt Vogel Evelin (VIDEÓ)

Más tiszások is hasonló élményekről számoltak be

Vogel Evelin azt állítja, hogy közben beszélt több „tiszással” is, akik hasonló élményekről számoltak be, és ez is közrejátszott abban, hogy végül felkeresett néhány újságírót.

„Az Index volt az, amelyik a leghamarabb reagált. Higgyétek el, én nem akarom elvenni a változás reményét, vagy lehetőségét. De azt gondolom, hogy nagyon nem mindegy, hogy ki és milyen értékek mentén szeretne változást hozni ebbe az országba”.