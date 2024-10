Politikai manőver, vagy veszélyben van Karácsony pozíciója? – szakértőt kérdeztünk, meddig működhet törvényi mulasztásban a főváros

„Mindig visznek javaslatot, aktívan hozzászólnak a napirendi pontokhoz, részletekbe menően beleszállnak a különféle vitákba a Fővárosi Közgyűlésen; tehát van értelme annak, hogy a Fidesz ennyire komolyan veszi a budapesti politikát, ami abból a szempontból is fontos, hogy

Szentkirályi Alexandra vezetésével egy teljesen új fővárosi Fidesz-vezetés jött létre”

– magyarázta az elemző.

Vannak tehát olyan javaslataik, elképzeléseik, amelyeket szeretnének átverni a Fővárosi Közgyűlésen, és értelemszerűen más pártok is szeretnék megmutatni azt, hogy erős létjogosultságuk van, hogy ők is bent vannak a fővárosi döntéshozatalban. „Csak hát ez sokszor nem sikerül” – utalt Deák arra a Tisza-párti javaslatra, amelynek értelmében az állatkert egyik igazgatóhelyettesét szerették volna leváltani, miközben az illető évek óta nincs is pozícióban.

„Azt látjuk, hogy a Tisza Párt sokszor kínos helyzetekbe tud belefutni” – szögezte le az elemző.

***

Szentkirályi Alexandra kapcsolódó bejegyzését itt tekinthetik meg: