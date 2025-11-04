Magyar Péter embere már a Bloombergen csalogatja a multikat: a bankadót és a multik adóját is megnyirbálná
A lap PR-cikknek is beillő beszámolója szerint ez, illetve az adóemelések és a költségvetés megnyirbálása üdvös dolog lenne.
A támogatott befektetések ráadásul sokszorosan megtérülnek a költségvetésbe befizetett adók és járulékok formájában.
„A Bloombergnek adott nyilatkozatában a Tisza adószakértője arról beszél, hogy visszavonná az adókedvezményt a hazánkban beruházó külföldi vállalatoktól.
Néhány megjegyzés ezzel kapcsolatban:
A társasági adókedvezmény az EU-s szabályok alapján minden beruházó vállalatot megillet, nem lehet különbséget tenni magyar és nem magyar között.
A kedvezmény tehát a magyar vállalatoknak is ugyanúgy jár, hátrányt nem szenvednek, sőt, a kis- és közepes vállalatok a nagyvállalatoknál magasabb támogatást és kedvezményt vehetnek igénybe.
Az adókedvezmény nyújtásával szinte minden ország él, így ennek elvétele súlyos versenyhátrány lenne Magyarország számára egy-egy új befektetésről folytatott tárgyalási folyamat során. Egyes versenytárs országok ráadásul teljes adómentességet adnak, nálunk ennek mértéke 80%.
Ezt is ajánljuk a témában
A lap PR-cikknek is beillő beszámolója szerint ez, illetve az adóemelések és a költségvetés megnyirbálása üdvös dolog lenne.
A támogatott befektetések sokszorosan megtérülnek a költségvetésbe befizetett adók és járulékok formájában, amelyekre a vállalatok kötelezettséget vállalnak.
Lehet, hogy mások igen, de én nem tudnám és nem is szeretném elképzelni Kecskemétet a Mercedes, Debrecent a BMW, vagy Győrt az AUDI nélkül.”
Nyitókép: Facebook / Joó István
***