„A Bloombergnek adott nyilatkozatában a Tisza adószakértője arról beszél, hogy visszavonná az adókedvezményt a hazánkban beruházó külföldi vállalatoktól.

Néhány megjegyzés ezzel kapcsolatban:

A társasági adókedvezmény az EU-s szabályok alapján minden beruházó vállalatot megillet, nem lehet különbséget tenni magyar és nem magyar között.

A kedvezmény tehát a magyar vállalatoknak is ugyanúgy jár, hátrányt nem szenvednek, sőt, a kis- és közepes vállalatok a nagyvállalatoknál magasabb támogatást és kedvezményt vehetnek igénybe.

Az adókedvezmény nyújtásával szinte minden ország él, így ennek elvétele súlyos versenyhátrány lenne Magyarország számára egy-egy új befektetésről folytatott tárgyalási folyamat során. Egyes versenytárs országok ráadásul teljes adómentességet adnak, nálunk ennek mértéke 80%.