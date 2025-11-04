Ft
Adókedvezménnyel minden ország él, így ennek elvétele súlyos versenyhátrány lenne Magyarország számára

2025. november 04. 16:58

A támogatott befektetések ráadásul sokszorosan megtérülnek a költségvetésbe befizetett adók és járulékok formájában.

2025. november 04. 16:58
null
Joó István
Joó István
Facebook

„A Bloombergnek adott nyilatkozatában a Tisza adószakértője arról beszél, hogy visszavonná az adókedvezményt a hazánkban beruházó külföldi vállalatoktól.

Néhány megjegyzés ezzel kapcsolatban:

A társasági adókedvezmény az EU-s szabályok alapján minden beruházó vállalatot megillet, nem lehet különbséget tenni magyar és nem magyar között. 

A kedvezmény tehát a magyar vállalatoknak is ugyanúgy jár, hátrányt nem szenvednek, sőt, a kis- és közepes vállalatok a nagyvállalatoknál magasabb támogatást és kedvezményt vehetnek igénybe.

Az adókedvezmény nyújtásával szinte minden ország él, így ennek elvétele súlyos versenyhátrány lenne Magyarország számára egy-egy új befektetésről folytatott tárgyalási folyamat során. Egyes versenytárs országok ráadásul teljes adómentességet adnak, nálunk ennek mértéke 80%.

Ezt is ajánljuk a témában

A támogatott befektetések sokszorosan megtérülnek a költségvetésbe befizetett adók és járulékok formájában, amelyekre a vállalatok kötelezettséget vállalnak.

Lehet, hogy mások igen, de én nem tudnám és nem is szeretném elképzelni Kecskemétet a Mercedes, Debrecent a BMW, vagy Győrt az AUDI nélkül.”

Nyitókép: Facebook / Joó István

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

csulak
2025. november 04. 17:14
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
akitiosz
2025. november 04. 17:13
"Lehet, hogy mások igen, de én nem tudnám és nem is szeretném elképzelni Kecskemétet a Mercedes, Debrecent a BMW, vagy Győrt az AUDI nélkül." Mert náci csicska,.
akitiosz
2025. november 04. 17:11
Adókedvezmény = parasztvakítás. Az állam annyi adót szed, amennyit akar és nem szégyell. Az államnak SEMMIBE nem kerül azt mondania, hogy azt az adót, amit beszed sokkal több adó helyett szedi be, csak marha rendes és kedvezményt ad. A ténylegesen fizetett adó számít, a "kedvezmény" nem, az a pénz sohasem létezett és nem létezik, csak kitaláció. Nem tudja felmutatni azt a pénzt az állam, amit állíltólag kedvezményként ad.
