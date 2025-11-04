Ft
Ft
13°C
11°C
Ft
Ft
13°C
11°C
11. 04.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 04.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tarjányi Péter Playboyban Ukrajna

„Alternatív valóság a köbön!”, „Agyrém!” – Tarjányi Péter nagyon beindult, pedig akár példát is vehetne Rába Tímeáról

2025. november 04. 15:36

Tarjányinak pedig a jelek szerint a politikai érdekei fontosabbak, mint akár a saját gyermekei jövője. Ez, kérem, a lelketlenség csimborasszója. 

2025. november 04. 15:36
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Az élet különös dolgokat produkál. A következő történet két főszereplője egyaránt szocialista kötődésű. 

Rába Tímea egzotkus szépsége miatt az 1991-es Miss Hungary szépségverseny második helyezettje lett, nőies bájaival még a Playboyban is szerepelt, amiről később is azt mondta: „Megbántam volna, ha kihagyom.” A szocialistákhoz férjén keresztül kapcsolódik, aki Tóbiás József, az MSZP volt elnöke.

A másik főszereplő Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő, aki nem szerepelt ugyan a Playboyban, de az MSZP-nél 2015-ben több feladata is volt.

Többek között az is, hogy megtalálja azt az MSZP számára alkalmas, civil szférából érkező személyt, aki eséllyel indulhat a 2018-as választásokon a párt miniszterelnök-jelöltjeként. Mindezt úgy, hogy az MSZP akkori elnöke, Molnár Gyula soha nem is hallott a megbízatásáról. 

Szóval maradjunk annyiban, hogy különös figura. Az amerikai mondás szerint 

a „Vennél-e tőle használt autót?” kérdésre kevesen válaszolnák neki azt, hogy igen. 

Legutóbb Németh Balázst, a Fidesz-frakció szóvivőjét kóstolgatta, aki Újpalotán indul a jövő évi választáson. Egy helyi lapban Németh arra hívta fel a lakosság figyelmét, hogy Ukrajna Budapesten a XV. kerülethez van a legközelebb, ezért is kiemelten fontos megakadályozni Ukrajna uniós csatlakozását. Az esetleges csatlakozás persze egész Magyarországra nézve fenyegetés, az Unió ugyanis az összes, nekünk járó pénzt Ukrajnára költené, a magyaroknak pedig fityiszt mutatna. 

Németh szó szerint ezt mondta: 

„Itt a XV. kerületben azt se felejtsük el, hogy keleti irányból, azaz Ukrajna felől ez a legkönnyebben megközelíthető része a fővárosnak, így kiemelten fontos, hogy megakadályozzuk Ukrajna uniós csatlakozását, és akár a vendégmunkások, akár az ukrán alvilági alakok betelepülését”  

Nem gondolom, hogy ezzel bárki is vitába szállna, hiszen a biztonság az első számú érték az egészség után, amihez az emberek ragaszkodnak. Az ukrán alvilági alakok pedig már eddig is bizonyították, hogy nem tesznek jót a magyarok nyugalmának. Elég csak a bankszámlacsalásokra, az idősekkel szembeni unokázós visszaélésekre gondolni. 

Németh Balázs megjegyzése azonban nagyon nem tetszett Tarjányinak. Hogy valamiféle hajánál fogva előráncigált magyarázattal rukkolt elő – bocsánat, Tarjányi esetében tapintatból használjuk inkább a nyögvenyelős kifejezést –,

annak nem lehet más oka, mint hogy ő is ízig-vérig háborúpárti, akár tagja a szocik pártjának, akár nem. Ezért minden békés gondolatra csípőből tüzelnie kell. 

Azt mondta: „Ha így nézzük, akkor ez a Fidesz-földrajz csodája: ugyanis a Nyírség vagy Záhony valószínűleg már Észak-Korea előszobája. És ha így számolunk, a Balaton partját bármelyik pillanatban elérheti a szicíliai maffia. Békéscsabán pedig épp most csap össze Irán, Izrael és a Hamász. Végülis a papír mindent elbír… Alternatív valóság a köbön. Nem is mondok semmit… Agyrém!” 

Hogy mi az igazi agyrém, magyarán: beteges képzelődés, arról most ne nyissunk vitát. A békevágy, a magyarok biztonságra való törekvése talán nem annyira, de ez a Tarjányi által említett félelem rajzolta háborús földrajz már annál inkább.

Van azonban jó hírünk is a szekfűsökhöz közeli világból. Az már önmagában meghökkentő, hogy 

Rába Tímea – ugyebár: a volt MSZP-elnök felesége – belépett az egyes számú, Orbán Viktor elnökölte digitális polgári körbe. Amely a béke oldalán áll, és tagjai egytől-egyig a békéért küzdenek az interneten.

Nem kivétel ez alól Rába Tímea sem, aki háromgyermekes anyaként egyre többször szorong, és amikor a háborúról érkező híreket nézi, összeszorul a szíve. A posztban úgy fogalmazott: 

„Amikor a gyermekeimre nézek, gyakran elgondolkodom: milyen jövő vár rájuk? Meg tudjuk-e őrizni számukra a békét, a biztonságot, azt a fajta nyugalmat, amit én is szerettem volna továbbadni? Minden anyai ősztönöm azt súgja, hogy óvni kell őket. Bízom benne, hogy a jó végül felülkerekedik, és egyszer újra békésebb idők jönnek.” 

Magyarán Orbán békepártisága győzedelmeskedik. 

Ugye milyen csodás szavak? Rába Tímeának volt bátorsága ezeket annak ellenére nyilvánosan kimondani, hogy férje politikai ars poeticája ezzel szöges ellentétben áll. Mert az anyai érzés mindet felülír.  Egy anya nem is beszélhet másként. Magyarországon több mint 3 millió anya él, és Rába Tímea az ő érzéseiket fogalmazta meg, akár családi konfliktust is vállalva. Mert tudja Joanne Ramos amerikai író gondolatát: „Egy anya számára a legnagyobb rémálom az, ha nem képes megoltalmazni a gyerekét.”

Tarjányinak pedig a jelek szerint a politikai érdekei fontosabbak, mint akár saját gyermeke jövője. Ez, kérem, a lelketlenség csimborasszója. 

(Fotó: Facebook)

Kapcsolódó vélemény

undefined

Francesca Rivafinoli

Mandiner

Idézőjel

Németország az utolsókat rúgja: egészen példátlan „műsort” adott le az ottani köztévé

Ez lenne a befogadás és az egyenlőként kezelés? Az volna a keresztényi bánásmód, ha felebarátainkat döngöljük tovább befelé az áldozatszerepbe?

***

Ezt is ajánljuk a témában

***

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kar-6-Alom
2025. november 04. 16:36
Nem túl szimpatikus nekem Tarjányi, valóban nem vennék tőle használt autót. Viszont a fentiekben - sajnos - igaza van. Budapesttől az ukrán határ kb 300km. Nem mindegy, hogy Budapesten melyik kerület határa van egy-kétszáz méterrel keletebbre a többitől? Ez fogja meghatározni az ukránbarátságot? Ezzel az erővel aki a Kékestetőn felnyújtja a kezét, nagyobb veszélyben van, hogy belenyúl a Napba és összeég a karja, mint aki az Alföldön teszi ezt. Szerintem nem kell minden baklövést azonnal kimagyarázni és visszatámadni. Ez Magyar Péter mániája.
Válasz erre
1
0
tintapaca
2025. november 04. 16:30
Robert C. Castel valami olyasmit üzent ennek a Tarjányi nevű szagértőnek, hogy akkor pofázzon, ha már szagolt puskaport.
Válasz erre
2
0
llnnhegyi
•••
2025. november 04. 16:07 Szerkesztve
Magyar 🐒🐓 Júdás Péter a TISZA párt őrjöngő elnöke bedőlt. Rottyon van. Nem lesznek jelöltek novemberben sem. Fostalicska.
Válasz erre
1
0
belbuda
2025. november 04. 16:05
Józsi bácsi,te,szánalmas ner-nyugger-jobbágy...😱
Válasz erre
0
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!