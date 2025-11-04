„Alternatív valóság a köbön!”, „Agyrém!” – Tarjányi Péter nagyon beindult, pedig akár példát is vehetne Rába Tímeáról

Az élet különös dolgokat produkál. A következő történet két főszereplője egyaránt szocialista kötődésű.

Rába Tímea egzotkus szépsége miatt az 1991-es Miss Hungary szépségverseny második helyezettje lett, nőies bájaival még a Playboyban is szerepelt, amiről később is azt mondta: „Megbántam volna, ha kihagyom.” A szocialistákhoz férjén keresztül kapcsolódik, aki Tóbiás József, az MSZP volt elnöke.

A másik főszereplő Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő, aki nem szerepelt ugyan a Playboyban, de az MSZP-nél 2015-ben több feladata is volt.

Többek között az is, hogy megtalálja azt az MSZP számára alkalmas, civil szférából érkező személyt, aki eséllyel indulhat a 2018-as választásokon a párt miniszterelnök-jelöltjeként. Mindezt úgy, hogy az MSZP akkori elnöke, Molnár Gyula soha nem is hallott a megbízatásáról.

Szóval maradjunk annyiban, hogy különös figura. Az amerikai mondás szerint