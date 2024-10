Magyar Péter továbbra is sajátos módon kezeli a számára „nem baráti" sajtót (VIDEÓ)

Nyitókép: A Patrióta Youtube-oldala

Bohár Dániel, a Patrióta riportere pénteken, a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén megpróbált pár kérdést feltenni a Tisza Párt elnökének, Magyar Péternek. A riporter először arra kérte Magyar Pétert, hogy mondja el a saját párttársainak a nevét, válasz helyett Magyar azonban indulatosan csak annyit felelt:

Dani, én tudom a párttársaim nevét. Jó munkát!”

Ezt követően Bohár Dániel a Tisza Párt többi képviselőjét is próbálta megszólítani, kérdezve a véleményüket többek között arról, hogy Magyar Péter vajon miért nem hajlandó lemondani a mentelmi jogáról. Azonban a Tisza Párt többi politikusa is, hasonlóan a párt elnökéhez, lerázták vagy ignorálták a számukra „nem baráti” sajtó munkatársait. A Tisza Párt színeiben részt vett az alakuló ülésen az a Kollár Kinga is, aki korábban azzal szerzett magának „hírnevet”, hogy egy posztjában agymosott népnek titulálta a magyarságot. Bohár Dániel megkérdezte Kollárt, hogy továbbra is így gondolja-e vagy esetleg változott azóta az álláspontja. A képviselő azonban rövidre zárta a beszélgetést:

Ne haragudjon, most dolgozni jöttünk ide

– majd ezzel a mondattal faképnél hagyta a Patrióta munkatársát.

A videó végén Bohár Dániel tett még egy utolsó kísérletet, hogy megkérdezte Magyar Pétert arról, hogy miért nem mond le a saját mentelmi jogáról. A politikus válasz helyett hátat fordított és ott hagyta a sajtó munkatársait.

