Magyar Péter magyarokat agymosottnak nevező jelöltje válaszra sem méltatja a sajtót

Nyitókép: A rejtőzködést választják Magyar Péter kiválasztottjai. Fotó: MTI-archív/Koszticsák Szilárd

Úgy tűnik, Magyar Péter EP-listájának jelöltjei inkább rejtőzködnek, ahelyett, hogy válaszolnának a sajtó kérdéseire. A Mandiner is több kérdésre kért választ az elmúlt napokban. Kedden is érdeklődtünk Magyar pártjánál e-mailben, ám válasz nem érkezett. Pedig szerettük volna megtudni például, hogy Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-listájának 7. helyezettje, aki egy korábbi Facebook-kommentjében „agymosott népnek” nevezte a magyarokat, fenntartja e az állítását? Választ nem kaptunk. Azt is megkérdeztük, hogy Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-listájának 6. helyezettje,

aki 2023-ban – az Európa-szerte tomboló energiaválság csúcsán – hasztalannak minősítette a rezsicsökkentést,

fenntartja e az állítását? Válasz erre a kérdésre sem érkezett. Azt is megkérdeztük Magyar pártjától, mire véljük, hogy Bujdosó Andrea, a Tisza Párt EP-listájának 11. jelöltje a gendermozgalmat jelképező szivárványos szimbolikával mutatkozott a közösségi médiában, a Linkdedin profilján pedig arról posztolt, milyen személyes névmásokkal illethetők az LMBTQ-emberek. Feltettük tehát a kérdést, támogatja-e Bujdosó Andrea és a Tisza párt a gendermozgalmat? Válasz nem érkezett. Úgy tűnik, a Magyar Péter által agyondicsért Tisza Párt jelöljei inkább rejtőzködnek, ahelyett, hogy válaszokat adnának a sajtó kérdéseire.