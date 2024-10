Magyar Péter felköpött és aláállt a DK legszebb hagyományai szerint

Miről is van szó? Vagyoni vagy hatalmi helyzet bibói értelemben vett kihasználásáról, elvégre „a legnagyobb ellenzéki erő” vezetőjeként, illetve EP-képviselőként követelt kismillió dolgot Magyar. Bibói értelemben vett megfélemlítésről, hiszen most már mindannyian tudjuk, hogy miket művelt Varga Judit sérelmére. Bibói értelemben vett illetéktelen vagy önkényes behatásra való buzdításról, „gyere ki, vagy kihoznak!”. Emberi szabadság és méltóság bibói értelemben vett korlátozásáról, mivelhogy bezárni a feleséged egy szobába feltehetően ebbe a kategóriába esik.

Egyéni hatalmaskodásról, magánéleti önkényeskedésről bibói értelemben véve – dettó és dettó.

A köz bibói értelemben vett becsapásáról, elvégre a Magyar által, a közmédiában és egyébként is mindenhol sulykolt számok nemes egyszerűen hazugságok. De van itt még bibói értelemben vett fenyegetés-terrorizálás – és még csak a bibói tízparancsolat hatodik pontjánál tartunk! –, anyagi visszaélés bibói értelemben vett elhallgattatása, hiszen finoman szólva „megkérte” Hadházyt, hogy hagyja abba a múltjában való turkálást. Valamint a bibói értelemben vett közösségbe vetett hitet is gyengíti Magyar azzal, hogy one man show-t csinált az összegrundolt pártjából, és nem hagyja a Tisza Párt többi képviselőjét szerepelni, politikusi tudásukat megcsillogtatni –

például azt az Ordas Esztert felügyelte jogellenesen egy karnyújtásnyi távolságról, aki a) bejelentette a jegyzőkönyv számára, hogy kiosztották ezeket a félbevágott A4-eseket, b) úgy tűnik, hogy még 2020 nyarán megpróbálta megkárosítani Budapestet

– és c) akit nem engedett el Magyar a közmédiába.