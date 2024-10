Idegen tollakkal ékeskedik Karácsony: próbálja elvenni a showt

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

A szerző fővárosi önkormányzati képviselő, a Fidesz-KDNP képviselőcsoportjának tagja

Miután miniszterelnök úr bejelentette, hogy a formálódó gazdasági akciótervben várható a lakhatási problémák javítását célzó intézkedés is, Karácsony Gergely főpolgármester egyből megpróbálta elvenni a show-t és azt sulykolni, hogy ő már megmondta 2019-ben, hogy baj van. Szerinte a kormány most vette észre, hogy „lakhatási válság van, a világban is, Magyarországon is, de leginkább Budapesten”.

Két kérdésem azért felmerül ilyenkor:

1. Ha 2019-ben lakhatási válság volt már Budapesten, s ezt tudta a főpolgármester úr, akkor öt hosszú év alatt miért nem történt semmi?

Nem állíthatja, hogy azért, mert nem volt pénze! Tarlós István főpolgármester több mint 200 milliárd forinttal adta át a várost. Abból akkor közel egy évig működhetett volna, nem is beszélve arról, hogy tavaly az iparűzési adónak csak a növekménye volt 70 milliárd forint a legutóbbi, április végén elfogadott zárszámadó beszámolójuk szerint. Harmadával több adót fizettek be a fővárosi vállalkozók tavaly, mint tavalyelőtt. S ezen kívül is voltak még többletbevételei a fővárosnak, így aztán 94 milliárddal nőttek a működési bevételek, azaz azok a pénzeik is harmadával nőttek, amiket bármire lehet költeni. S a szolidaritási hozzájárulásra a beszámoló szerint 4 milliárddal fizettek többet be, mint a tavalyelőtt. Így aztán jutott pénz nyáron a cégvezetőknek hatalmas külön jutalmakra, de hallott róla valaki, hogy az üresen álló önkormányzati lakások közül legalább egyet felújítottak volna? Én egyetlenegyről sem hallottam.

Öt év alatt sikerült eljutniuk oda, hogy írtak egy 20 milliárd forintos költségvetésű programot a lakhatási válság kezelésére. Hát ennél azért gyorsabban is lehetett volna dolgozni, az tény, de most nem ez a fontos. A fontos az, hogy a város nem hajlandó elindítani semmilyen fejlesztést önállóan addig, míg uniós támogatást nem kap rá. Ha ilyen lassan történnek (azaz nem történnek) a dolgok a fővárosban, akkor bárki is elhiszi, hogy enyhül a Karácsony-féle lakhatási válság?