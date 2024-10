Fókuszcsoport Ádám és a lyukak istene: a tudomány is vallás, és a vallás is tudomány

Vannak persze olyan határterületek, ahol súrlódhat a kettő, azaz a természettudományos és teológiai vizsgálódás összeütközik. De ez is épp azt bizonyítja, hogy nem lehet élesen elválasztani a kettőt. Ami közös terület, az az ember.

Amúgy a világtörténelem első, mai értelemben vett tudományos metódusával végrehajtott bizonyítás mind keresztény hívők nevéhez kötődik. 1647. szeptember 19-én, szombaton Franciaországban Florin Périer megmérte, hogy ha egy üvegtubust állít egy tál higanyba, a higany szintje mennyit emelkedik. Négyszer megismételte a kísérletet, majd később magasabb tengerszint feletti magasságon is végrehajtotta, és megállapította, hogy ott kisebbet emelkedett a higany. Nos, ezt a kísérletet a katolikus Périér hajtotta végre egy kolostorban, a szerzetesek segítségével, a janzenista Blaise Pascal kérésére, a katolikus René Descartes javaslatára (legalábbis Descartes szerint).

Áltudományok

Az is szép, hogy Nagy Ádám erős ellenszenvvel viseltetik az áltudományok iránt. Ki ne lenne így? Csakhogy ugye a fő kérdés nem az, hogy utáljuk-e az áltudományokat, hiszen erre mindenki igennel fog felelni, hanem az, hogy mit tartunk áltudománynak. Vannak ma nyilvánvaló aspiránsok, például az asztrológia, amit mégis sokan elfogadnak, sőt, a modern tudomány egyik első hősének, bajnokának és mártírjának tekintett Galileo Galilei is kiváló művelői közé tartozott. Nem, nem az asztronómiára gondolok, azaz a csillagászatra, hanem az asztrológiára, azaz csillagjóslásra. Galileit nagyszerű csillagjósként tartották nyilván. Ez persze nem csökkenti érdemeit.

Az asztrológia korai kritikusai közt tartjuk számon az egyházatyákat,

mint például Szent Ágoston, hiszen az kikezdte a szabad akarat tanát és determinista volt. Ez sajnos nem változtat azon, hogy később hithű keresztények is elfogadták, sőt művelték az asztronómiát – például Galilei.

Csak ugye az, hogy mára kiderült, hogy az asztrológia áltudomány, felvet nyugtalanító kérdéseket. És a legnyugtalanítóbb kérdés nem az, hogy miért érdekel akkor még ma is sokakat, és miért hisznek benne, miért lehet jól megélni a horoszkópokból. (Azaz hogy vannak, akik szerint mégsem áltudomány az asztrológia, vagy nem tartják tudománynak, de igaznak tartják, fene tudja.) De ott van a frenológia (A Wikipédia szerint „az emberi koponya mérésével foglalkozó áltudomány, mely 1810–40 között volt különösen népszerű”), vagy a 20. század első felében a haladás netovábbjának tartott eugenika (az ember fajnemesítésének, khm, tudománya), mely mára nem pusztán a tudomány úgynevezett fejlődése miatt került az áltudományok szemétdombjára, sőt elsősorban nem ezért, hanem a diszkreditálódott morális implikációi miatt. Amúgy egyetlen intézmény volt tartósan az eugenika ellen, ki is röhögték miatta: a katolikus egyház. Aztán ott vannak Freud elméletei a vallásról, meg az Oedipus-komplexusról és hasonlókról, amelyek ha nem is kiáltattak ki áltudománynak, de legalábbis meghaladottnak számítanak népszerűségük ellenére is.

Vagy ott van, hogy még kortársabb példát hozzak, Richard Dawkins mém-elmélete, ami divatos (volt nem sokkal ezelőttig), és tudományosnak tartják, holott Dawkins mémei láthatatlanok, tesztelhetetlenek, nem definiálhatóak pontosan, nincs mennyiségük, nem lehet mérni őket. Ahogy Nicholas Spencer megjegyzi, akármilyen vallásellenes is Dawkins, a mémjei lényegében isteniek. Anthony O'Hear filozófus meg is jegyezte, hogy ha ezek a mémek valóban léteznének, akkor az a reflektív tudat tagadása volna. Szóval

Dawkins divatos mémjei tudományos reputációjuk ellenére egyszerre kaphatnak helyet az áltudományok és a tudományvallás szócikkeiben. Ja, és a dawkinsi mémek nem tények. Sokkal inkább nemtények.

A legnyugtalanítóbb kérdés az, hogy ha régen széles körben valós tudománynak tartották az asztrológiát, a frenológiát, az eugenikát és sok minden mást is, tudós társaságok foglalkoztak velük, akkor

vajon lesz-e olyan, hogy kiderül valami ma széles körben tudománynak elfogadott dologról száz-kétszáz év múlva, hogy áltudomány?

Mert akármilyen sokkolónak is hangzik a kérdés – hiszen mi már ugye valódi tudományt művelünk –, a lehetőség nyitott.

Azt már csak mellékesen jegyzem meg, hátra dőlve a karosszékemben, hogy a posztmoderneknek elég sokat kell majd izzadniuk az áltudományok kapcsán, a saját rendszerükön belül ugyanis

nehéz lesz nem úgy érvelniük, hogy az áltudomány fogalma érdekalapú társadalmi konstrukció, de legalábbis kontextusfüggő

– amivel lényegében szokásuk szerint önkényesnek nyilvánítják a fogalmat. Márminthogy a mondásom az, hogy nekik így kell eljárniuk, ha hűek akarnak lenni magukhoz. Eszerint nem kiderül valamiről, hogy áltudomány, hanem annak nyilvánítják, az áltudomány konstruálva, csinálva van, nem felfedezve-leleplezve, hanem puszta deklaráció által. De ez nem az én ügyem, részemről a tomista ismeretelmélet szimpatizánsaként a posztmoderneknél jobban hiszek a valóság megismerhetőségében (meg egyáltalán a létében). Különben is, Nyirkos a posztmodernt is a szekuláris vallások közt listázza. Elvégre a tudomány előfeltevése, hogy a világ rendezett, kiszámítható törvények alapján működik, valamint hozzáférhető, így aztán vizsgálni lehet, meg egyáltalán, van értelme vizsgálni.

A lyukak istene?

Nagy Ádám felhozza azt a felfogást, mely szerint amit még nem tudunk, azt kitöltjük Istennel. Igaza van, hogy rengeteget nem tudunk még a világról, szerinte viszont „az egyháznak mindenre megvan a válasza, és nehezen fogadja el, hogy ő nem tud semmit”, és a lyukakat dogmákkal tölti ki.

Ez a „lyukak istene” felfogás, s ezt a felfogást egyébként a keresztény teológusok is erősen kritizálják. A dogmák meg nem a természettudomány számára még homályban lévő területeket tölti ki, hanem tök más a területe.

De van egy másik felfogás is, a konkordizmus, ami arról szól, hogy az épp aktuális tudományos eredményeket és divatokat gyorsan beépítik a teológiába, sőt akár beleolvassák a Bibliába vagy beépítik a vallás melletti érvekbe. Szép-szép, csak amikor ezek a tudományos állítások esetleg megdőlnek, felülíródnak, akkor baj lesz. Jáki Szaniszló, a bencés tudományfilozófus sokat kritizálta a konkordizmust.

Az egyháznak a saját területére vonatkozó válaszai vannak, amiben eléggé sokat tud. De nem a természettudomány művelése a teológia feladata, és a teológia nem a természettudomány zsugorodó lyukait tölti ki. A természettudomány is illetéktelen a teológiai kérdésekben. Még Stephen Hawking is illetéktelen. A dogmák nem a természettudomány által még fel nem tárt területeket töltik ki, a két terület teljesen más. Szóval a Nagy Ádám-féle „lyukak istene” tévedés keresztény szempontból is, és a vallás nem a tudás hiányainak helyettesítésére van.

Ami pedig a kereszténység és tudomány viszonyát illeti, ami bonyolult és nem fekete-fehér, két momentumot említenék. Edward Grant szerint a kereszténység alapvetően mindig is támogatta a tudományt, és a modernitás tudományos forradalmának a keresztény középkor teremtette meg az előfeltételeit. (The Foundations of Modern Science in the Middle Ages Their Religious, Institutional and Intellectual Contexts, Cambridge University Press, 1996, 168-206.) J. L. Heilbron szerint

a katolikus egyház több pénzügyi és társadalmi támogatást nyújtott az asztronómia kutatásának hat évszázad alatt, egészen a felvilágosodásig, mint bármilyen más intézmény.

(The Sun in the Church – Cathedrals as Solar Observatories, Harvard University Press, 1999, 3.)

S ha már tudománytörténeti munkák: a Qubit szerzői is, meg Grant és Heilbron is a természettudomány bölcsészei, hiszen annak filozófiáját, illetve történetét kutatják. Tudományos lapokban és könyvekben publikálnak, utóbbi kettő köteteit a legnevesebb egyetemi kiadók adták ki. Szóval bölcsészként hadd tiltakozzam ezúton is azon szemlélet ellen, ami szerint csak a természettudomány az igazi tudomány.

Biblia és természettudomány

Hogy az egyház mindig a Bibliához igazította volna a tudományt, az sem igaz. Volt ilyen is, máskor meg a Biblia értelmezését igazították az aktuális tudományos eredményekhez. Nicholas Spencer úgy fogalmaz Magisteria – The Entangled Histories of Science and Religion című művében, hogy az úgynevezett „tudományos forradalom” idején (ami valójában ilyen formán nem létezett) az egyház valójában a régi tudományt (az arisztotelianista tudományt) védte az újjal szemben. Ebben a korban, ebben a nagyjából kétszáz évben gyakran a Bibliához mérték a tudományt, de az előtte lévő 1500 évben és utána nem volt ilyen szoros méricskélés. (Kivéve egyes protestáns irányzatokat.)

Miután morálisan is mélyre ássa az egyházat vagy egyházakat vagy vallásokat Nagy Ádám, utána azt mondja, érti azt a „kognitív disszonanciát”, hogy miért érzik az emberek, hogy szükségük van vallásra. Nos, ilyen kognitív disszonancia egyszerűen nincs.

Majd a Biblia tudományos megalapozásának kérdéseivel jön elő, amihez egyáltalán nem ért. Amúgy a régészek összességében valóban megbízhatónak tartják a Bibliát, de a Bibliát mindig is több módszer szerint értelmezték, függően például attól, hogy melyik könyve milyen műfajú. A kezdetektől meghatározó a szimbolikus-morális értelmezés. A 4-5. század fordulóján élt Szent Ágoston is értekezik a kor tudományos ismereteinek birtokában a Szentírás helyes értelmezéséről a Genezisről szóló elemzésében. Jáki Szaniszló szerint a Teremtés könyvének első fejezete egyáltalán nem a fizikai valóság létrejöttéről szól, hanem morális felhívás a választott nép számára, hogy munka nélkül tartsa meg az Úr napját. Az ő könyveit amúgy kifejezetten ajánlom a vallás és tudomány viszonya iránt érdeklődők számára.

A Nagy Ádám által a podcastban felvetett kérdésekre régóta válaszoltak a teológusok.

Én azt hittem, a vallás és természettudomány viszonyának kérdése már rég passé: világos, hogy mindkettő értelmes és megvan a saját illetékességi területe. De hát rosszul gondoltam. Aztán tőlem lehet „hinni” a tudományban, akármilyen értelemben. Ádám a józan ésszel zárja elemzését. A józan ész fontos. Mondjuk mostanában a tudósok nem szoktak hinni a létében. Szerintem van. Paul Feyerabend tudományfilozófus és Michael Oakeshott angol filozófus is így gondolta, hogy a józan ész, a hétköznapi megismerés is teljesen legitim megismerési módszer. Bajban is lennénk, ha nem így lenne. Szóval én sem „hiszek” a tudományban, hanem elfogadom, ez közös Nagy Ádámmal. Az okai már mások.