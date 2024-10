1956: Még élő hősök járnak közöttünk

Nyitókép: forradalmárok a Corvin-köznél. Forrás: Fortepan / Kieselbach Tamás

***

Elmennek. Egytől egyig. Elkövetők, áldozatok és a hősök is.

Fogynak a túlélők – végignézték a korcsosulást, s hogy egyikünk sem betonkemény.

Hogy száz év múlva ki tud majd itt magyarul, annak a dolgát már ránk bízták.

Ötvenhat hamarosan negyvennyolchoz hasonlóan egy elvont ideává válik – bizonyos értelemben már most is az –, az élő történelem egy-egy darabkája pedig visszavonhatatlanul sírba száll azokkal, akik átélték, látták, érezték a forradalmat. A múlt század húszas éveiben az utolsó szabadságharcos honvédektől búcsúzhattunk – szemükbe nézni a viharvert fényképeken át még ma is megrendítő élmény. Száz évre rá már az ötvenhatosaink fogynak.